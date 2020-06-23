Россияне в июле получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет

«Самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет, эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от рождения до 16 лет», — сказал он.
По данным президента России, в общей сложности этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей.