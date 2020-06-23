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17:33 (мск), источник: ТАСС

Россияне в июле получат еще по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жители России в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

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«Самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет, эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла, трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от рождения до 16 лет», — сказал он.

По данным президента России, в общей сложности этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей.

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