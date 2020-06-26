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06:23 (мск), источник: Известия

Запущен антивирус: банки массово возвращают сотрудников в офисы

Но все работники обязательно сдают тест на COVID-19 каждые несколько дней.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 26.06
Инфицировано613 994+7 113
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Скончалось8 605+92
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Выздоровело375 164+6 342
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Инфицировано9 586 769+179 691
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Источник: Известия

БКрупнейшие российские банки начали возвращать сотрудников с удаленки, рассказали их представители «Известиям». От 20 до 50% персонала головных офисов кредитных организаций уже трудится очно. Чтобы не допустить новой вспышки COVID-19, финансовые институты используют высокотехнологичные продукты, следящие за состоянием здоровья и контактами персонала. Если работник не сдает вовремя анализы на вирус или получает положительный результат, он не может попасть в офис. Компьютерные и мобильные приложения проследят, находится ли специалист в рабочие часы за монитором.

Удаленка после COVID

Сбербанк вернул в офис 30% сотрудников и 70% руководителей, сообщили в пресс-службе. Весь персонал, работающий очно, кредитная организация бесплатно тестирует на COVID-19, сдавать анализы нужно каждые три-четыре дня. Их период действия — неделя, и, если сотрудник его просрочил, то не сможет попасть в офис, поскольку пропуск будет заблокирован, подчеркнули в банке.

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У Сбера есть внутреннее мобильное приложение, с помощью которого работник может записаться на процедуру. Оно позволяет выбрать удобное время и место — тесты можно сдать в пункте, расположенном ближе всего к офису.

Россельхозбанк также планирует использовать систему контроля, которая будет блокировать вход в здание сотрудникам с высокой температурой и другими симптомами коронавируса. Намерение применять высокотехнологичные решения есть и у МКБ — он изучает предложения поставщиков. Газпромбанк тоже контролирует доступ работников в помещения, чтобы при необходимости использовать данные для определения контактов.

Банки возвращают кадровый состав на офисный режим постепенно. У ВТБ сейчас это 20% персонала, у ФК «Открытие» — 30%, у ПСБ — 50%, сообщили их представители. В Ситибанке и ВТБ подчеркнули, что выход с удаленной работы происходит поэтапно.

ФК «Открытие» организует шаттлы, чтобы сотрудникам не приходилось добираться на общественном транспорте.
Елена Салихова
руководитель блока по работе с персоналом

Однако, часть банковского персонала так и останется на удаленке, даже когда их коллеги вернутся в офис. МКБ планирует возобновить привычный режим работы в сентябре, но изучает вопрос о переводе на постоянную дистанционную работу части подразделений, отметила директор по персоналу Алена Ефремова.

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Газпромбанк будет массово выводить работников в офисы уже после вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе. Но часть из них останется на удаленном режиме, либо перейдет на гибкий график. В Ак Барсе проходит пилот по удаленной работе сотрудников бэк-сопровождения. ФК «Открытие» и ПСБ тоже рассматривают вопрос об удаленке для части персонала, в первую очередь, тех, кто не связан с обслуживанием клиентов.

Следят за всеми

В зависимости от своего размера банки сэкономят на удаленке 100−500 млн рублей в год, отметил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его словам, выгода нивелируется дополнительными расходами, например, обеспечением сотрудников на дому оргтехникой.

Банк «Фридом Финанс» не ощутил дополнительной выгоды от перевода сотрудников на дистанционный формат, сказал его предправления Геннадий Салыч.

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Изменение трудового договора при переводе на удаленку допускается только по соглашению сторон, напомнила адвокат бюро «Бишенов и партнеры» Анжелика Решетникова. В одностороннем порядке ухудшить условия запрещено трудовым законодательством, и суд в большинстве случаев встает на сторону работника, добавила она.

Четырех месяцев, прошедших с начала распространения COVID-19 за пределами Китая, хватило «большой четверке» фирм-консультантов, чтобы разработать продукты, помогающие организовать работу штата дистанционно и вернуть работников в офисы.

Deloitte в странах СНГ готовит инструмент COVID Monitor 2020, который аккумулирует информацию о пандемии и ее влиянии на экономику. Данные берутся из официальных источников, аналитических центров и самой Deloitte. KPMG тестирует в Великобритании и США приложение, снижающее риски массового заражения вирусом, рассказала партнер группы стратегического и операционного консультирования компании в России и СНГ Марианна Корнеева. В частности, оно отслеживает готовность рабочих мест и допуск к ним. По словам партнера EY Екатерины Уховой, у компании есть продукт, помогающий определить оптимальный состав работников для «первой волны» выхода с учетом как нужд бизнеса, так и предпочтений самих сотрудников.

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Не обошлось, правда, и без курьёзов. PwC вывела на рынок продукт, позволяющий работодателю следить, сидит ли сотрудник, находящийся на удаленке, за монитором в рабочие часы или где-то гуляет. Как пишут западные СМИ, этот инструмент учитывает даже интервалы, когда работник отлучается от компьютера в туалет, что противоречит закону о неприкосновенности частной жизни. PwC не смогла оперативно предоставить комментарий «Известиям».

Работодатель не имеет права передавать данные сотрудника третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, и в случаях, предусмотренных ТК или иными федеральными законами, отметил представитель Минтруда.

С юридической точки зрения мониторинг местонахождения персонала при дистанционной работе силы не имеет, поскольку противоречит самому характеру удаленки.
Руслан Аллалыев
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ

Но Трудовой кодекс позволяет внести в договор дополнительные условия, позволяющие банку расторгнуть контракт, например, из-за невыхода работника на связь или отсутствие перед монитором.

Татьяна Бочкарёва

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