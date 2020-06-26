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06:43 (мск), источник: Известия

Конец доходной эпохи: выручка аптек упала на 14%

Летом специалисты ждут дальнейшего снижения продаж.

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Источник: Известия

По итогам мая выручка российских аптек упала на 14% относительно прошлого месяца. Об этом свидетельствуют материалы DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Снижение спроса на лекарства может говорить об экономии из-за уменьшения доходов граждан, но, скорее всего, оно обусловлено множеством других причин, считают эксперты. Например, перед уходом в самоизоляцию многие закупились лекарствами впрок и теперь используют запасы. Кроме того, за счет постоянного пребывания дома и частого мытья рук люди реже заболевали.

Резкий спад

В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group. Относительно мая прошлого года выручка аптек снизилась не так значительно — на 2,1%.

В натуральном выражении продажи оцениваются в 351,7 млн упаковок. Это на 15,7% меньше, чем в апреле, и на 12,1% меньше, чем в мае 2019 года.
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Россияне стали меньше покупать лекарства всех категорий, за исключением противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (их реализация выросла на 0,5%). Больше всего снизились продажи групп «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (-28,1% относительно апреля), «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-26,1%) и «Противомикробные препараты для системного использования» (-23,4%).

Схожие тенденции происходят на рынке биологически активных добавок (БАД). В мае аптеки продали 22,4 млн упаковок этих средств на 5,1 млрд рублей. В стоимостном выражении это на 10,9% меньше, чем в апреле, в натуральном выражении — на 14,9% меньше.

Ранее продажи лекарств в России, напротив, значительно росли. Так, в марте аптеки заработали рекордные 127,3 млрд рублей. Это на четверть с лишним больше показателя февраля (100,8 млрд рублей) и на 46% больше марта прошлого года. Аптечные продажи лекарств в апреле оцениваются уже в 87,6 млрд рублей. Это на 31,2% меньше, чем в марте, но всё же выше показателя апреля прошлого года на 4,7%. Отчасти сохранить выручку фармацевтам помогло увеличение цен в среднем на 7,6%, писали «Известия».

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Туманное будущее

Дальнейшее падение выручки неизбежно, полагает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Спрос в летние периоды на лекарственные препараты имеет картину сезонного падения всегда, пояснила она. Однако на фоне открытия интернет-торговли безрецептурными лекарствами аптеками нет оснований для прогнозов по их закрытию, считает эксперт.

Новости о значительном снижении спроса могут наводить на мысли о кризисном сокращении потребления, однако такой вывод не всегда верен, отметил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. Колебания продаж сильно связаны с атипичностью периода самоизоляции, пояснил он. Например, частое мытье рук, соблюдение дистанции и других гигиенических процедур могли защитить россиян не только от коронавирусной инфекции, но и от других заболеваний, предположил эксперт.

Пока нет оснований предполагать, что выручка аптек будет значительно снижаться, ведь на лекарствах люди экономят в последнюю очередь.. Однако более показательной будет статистика за больший временной период.
Игорь Березин
президент Гильдии маркетологов

В марте-апреле многие люди запасли впрок препараты, которые принимают регулярно, предполагает глава Союза потребителей России Петр Шелищ. Соответственно, теперь в покупке нет необходимости и в продажах заметный спад.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

За резким ростом спроса на фармпродукцию может последовать заметный спад, предупредил член Гильдии маркетологов Николас Коро. Перед уходом на домашний режим многие сделали покупки, даже с запасом, и теперь долгое время не будут нуждаться в лекарствах, пояснил он. Разумеется, отчасти спрос может быть компенсирован недавно разрешенной интернет-торговлей безрецептурными препаратами, но незначительно.

Наблюдаемое снижение продаж — это «откат» ажиотажного спроса, полагает, в свою очередь, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Ранее локомотивом роста выручки был возросший спрос на препараты от ОРВИ, иммуномодуляторы и противомикробные препараты, напомнил он. Маловероятно, что объем рынка сократится, если только в очень краткосрочном периоде, считает эксперт. Большая часть ассортимента относится к категории неэластичных товаров (неэластичным экономисты называют спрос, который не зависит от уровня цен, доходов покупателей и других факторов), в связи с чем есть рост даже в кризисные периоды, отметил Александр Тимофеев. Кроме того, рынок очень неоднороден в зависимости от региона, указал специалист.

Например, среднестатистический житель Москвы покупает 46 упаковок лекарств в год, а в среднем по России показатель составляет 28 пачек.

Впрочем, даже при негативном для аптек развитии событий рынок определенно поддержит разрешение интернет-торговли лекарствами, отметил эксперт. Закон о дистанционной продаже препаратов президент Владимир Путин подписал 3 апреля. Согласно документу, аптеки не смогут доставлять только наркотические и психотропные препараты, а также лекарства с объемной долей этилового спирта более 25%. При этом привозить препараты разрешено только фармацевтам.

Анна Ивушкина

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