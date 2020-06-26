06:43 (мск), источник: Известия
Конец доходной эпохи: выручка аптек упала на 14%
Летом специалисты ждут дальнейшего снижения продаж.
По итогам мая выручка российских аптек упала на 14% относительно прошлого месяца. Об этом свидетельствуют материалы DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Снижение спроса на лекарства может говорить об экономии
В мае российские аптеки продали лекарств на 75,3 млрд рублей в розничных ценах. По сравнению с апрелем емкость рынка сократилась на 14%, рассчитали аналитики DSM Group. Относительно мая прошлого года выручка аптек снизилась не так значительно — на 2,1%.
Россияне стали меньше покупать лекарства всех категорий, за исключением противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (их реализация выросла на 0,5%). Больше всего снизились продажи групп «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (-28,1% относительно апреля), «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (-26,1%) и «Противомикробные препараты для системного использования» (-23,4%).
Схожие тенденции происходят на рынке биологически активных добавок (БАД). В мае аптеки продали 22,4 млн упаковок этих средств на 5,1 млрд рублей. В стоимостном выражении это на 10,9% меньше, чем в апреле, в натуральном выражении — на 14,9% меньше.
Ранее продажи лекарств в России, напротив, значительно росли. Так, в марте аптеки заработали рекордные 127,3 млрд рублей. Это на четверть с лишним больше показателя февраля (100,8 млрд рублей) и на 46% больше марта прошлого года. Аптечные продажи лекарств в апреле оцениваются уже в 87,6 млрд рублей. Это на 31,2% меньше, чем в марте, но всё же выше показателя апреля прошлого года на 4,7%. Отчасти сохранить выручку фармацевтам помогло увеличение цен в среднем на 7,6%, писали «Известия».
Дальнейшее падение выручки неизбежно, полагает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Спрос в летние периоды на лекарственные препараты имеет картину сезонного падения всегда, пояснила она. Однако на фоне открытия
Новости о значительном снижении спроса могут наводить на мысли о кризисном сокращении потребления, однако такой вывод не всегда верен, отметил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. Колебания продаж сильно связаны с атипичностью периода самоизоляции, пояснил он. Например, частое мытье рук, соблюдение дистанции и других гигиенических процедур могли защитить россиян не только от коронавирусной инфекции, но и от других заболеваний, предположил эксперт.
Пока нет оснований предполагать, что выручка аптек будет значительно снижаться, ведь на лекарствах люди экономят в последнюю очередь.. Однако более показательной будет статистика за больший временной период.
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За резким ростом спроса на фармпродукцию может последовать заметный спад, предупредил член Гильдии маркетологов Николас Коро. Перед уходом на домашний режим многие сделали покупки, даже с запасом, и теперь долгое время не будут нуждаться в лекарствах, пояснил он. Разумеется, отчасти спрос может быть компенсирован недавно разрешенной
Наблюдаемое снижение продаж — это «откат» ажиотажного спроса, полагает, в свою очередь, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Ранее локомотивом роста выручки был возросший спрос на препараты от ОРВИ, иммуномодуляторы и противомикробные препараты, напомнил он. Маловероятно, что объем рынка сократится, если только в очень краткосрочном периоде, считает эксперт. Большая часть ассортимента относится к категории неэластичных товаров (неэластичным экономисты называют спрос, который не зависит от уровня цен, доходов покупателей и других факторов), в связи с чем есть рост даже в кризисные периоды, отметил Александр Тимофеев. Кроме того, рынок очень неоднороден в зависимости от региона, указал специалист.
Впрочем, даже при негативном для аптек развитии событий рынок определенно поддержит разрешение
Анна Ивушкина