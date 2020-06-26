«Сажают все»: на что тратили сидя на даче

Как все вдруг стали дачниками, разбиралась «Газета.Ru».
Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, почти половина россиян имеет дачу, а 30% — мечтают о том, чтобы ее приобрести. Еще 2% регулярно арендуют загородный дом на лето. А после объявления карантина в конце марта этого года на дачу переехали даже те, кто терпеть не может грядки и комаров, — и тут же занялись обустройством своих соток, на которых им предстояло провести несколько месяцев. Об этом говорит возросшая статистика спроса на садовую мебель, товары и технику для сада и огорода.
«Ежемесячный прирост продаж товаров для дачи во время карантина составил более 20% по сравнению с прошлым годом, — рассказала “Газете.Ru” Наталья Таныгина, директор отдела “Сад” сети магазинов Леруа Мерлен. — Высоким спросом пользовались декоративные изгороди, искусственные газоны и саженцы растений». По словам Таныгиной,
Дача на карантине ценилась особенно, ведь это не только свежий воздух, но и возможность легально гулять по периметру участка, а также медитировать и заниматься фитнесом, пока вскапываешь грядки, высаживаешь и пропалываешь рассаду.
Сейчас дачники, которые остались на удаленке и пока не торопятся в город либо навещают свою дачу по выходным, уже наслаждаются плодами деятельности — собирают первый урожай
Заметный рост спроса на товары для дачи и сада отмечают и в сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ.
Исследование, которое гипермаркет проводил среди своих клиентов, показало, что 38% владельцев загородных домов и дач в этом году потратили больше денег на подготовку к летнему сезону, чем обычно. Основную статью расходов составили саженцы и рассада. Кроме того, дачники решили обновить садовую технику, заняться декором и освещением дома и участка. Благоустройством траты не ограничивались: россияне таке охотно приобретали мангалы, игрушки и качели для детей, товары для спорта и активного отдыха, который в весенние месяцы был возможен только на даче.
По прогнозам маркетологов, траты на благоустройство только продолжат расти, ведь главный этап ремонта и дачного сезона еще впереди: исследование показало, что россияне этим летом планируют докупить краску и новые инструменты, а также обновить садовую мебель и обои.
В ИКЕА наблюдают особый рост спроса в категории «Садовая мебель». Причем покупали ее не только дачники, но и горожане — для оформления балкона. Как рассказали в
Повышенный интерес к садоводству проявился не только в покупке садовой мебели и рассады, но и в участившихся обращениях к ландшафтным дизайнерам и профильным курсам в интернете. По мнению президента Moscow Flower Show Карины Лазаревой, во время карантина, сидя на даче, многие люди стали осваивать садоводство в теории и на практике:
Сейчас у ландшафтных дизайнеров, озеленителей, садоводов и других профессионалов в этой сфере от клиентов нет отбоя — сажают все. Сажают на своих дачах, балконах — неважно, какой у такого участка размер. Сейчас произошел садовый бум, мы вернулись к своим истокам, к земле, вспомнили, что в жизни, как говорится, нужно посадить дерево, построить дом и вырастить сына.
Россияне в своем стремлении посадить дерево оказались не одиноки. По данным британского Королевского садоводческого общества, больше половины жителей Великобритании во время пандемии стали больше ценить свои сады и внутренние дворики, сообщал The Guardian. В мировом центре садоводства Великобритании резко вырос спрос на семена, а в садовые центры выстроились очереди. При этом самый крупный в мире британский фестиваль ландшафтного дизайна Chelsea Flower Show в этом году впервые прошел онлайн. Как оказалось, в интернете цветочное шоу пользовалось не меньшей популярностью: хотя почувствовать запах цветов и сделать фото на фоне нарядных клумб было невозможно, пообщаться с лучшими британскими садоводами смогли миллионы людей по всему миру — столько бы не вместил ни один сад, да еще и ехать никуда не пришлось.
Возможность полюбоваться цветами дистанционно есть и у россиян, которые посещали московский аналог Chelsea — фестиваль Moscow Flower Show. В этом году он пройдет онлайн с 26 июня по 5 июля и объединит усилия гуру ландшафтного дизайна из 20 стран мира: от Иордании и США до Китая и Бангладеш. С помощью технологии 3D можно будет погулять по виртуальным садам, которых не существует в реальности, и почерпнуть идеи для собственных композиций, а при необходимости проконсультироваться по поводу своих грядок и клумб с флористами и дизайнерами со всего мира. Свои виртуальные сады в рамках фестиваля создадут и
Наш фестиваль много лет показывал людям, как привнести красоту в свой участок и сделать его не только функциональным, но и эстетически совершенным.
«После пандемии сфера ландшафтного дизайна станет более популярной и технологичной, — считает Лазарева. — Дизайнеры вынуждены будут повышать квалификацию и осваивать новые технологии, чтобы соответствовать времени. Уже сейчас можно использовать дроны, не приезжать каждый раз на участок, а оформлять его дистанционно». По мнению эксперта, проектирование садов перейдет в цифровой формат подобно дизайну домов и интерьеров, а магазины садовой техники будут развивать