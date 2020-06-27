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14:31 (мск), источник: Московский комсомолец

Роскосмос раскритиковал туалет корабля Илона Маска Crew Dragon

На сайте «Роскосмоса» появились материалы, в которых дается оценка космическому кораблю американского бизнесмена Илона Маска, основателя компании SpaceX.

Источник: AP 2020

Напомним, что корабль Crew Dragon в минувшем мае впервые осуществил полет к МКС, доставив туда астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

В материале отмечается, что размещение двигателей аварийной системы спасения сразу за стенкой кабины пилотов может быть опасным.

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«Четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода», — говорят авторы материала, отмечая, что пара тонн токсичных компонентов топлива подается в двигатели аварийной системы спасения под давлением.

«Взрыв корабля на наземном стенде при испытаниях системы аварийного спасения в апреле 2019 года подчеркивает обоснованность этих сомнений», — так же отмечается в материале.

В Роскосмосе также отметили, что корабль рассчитан на 7 человек, но пока НАСА урезало экипаж до 4 человек. Таким образом для задачи доставки людей на МКС корабль выглядит переразмерным.

Кроме этого, несмотря на просторный интерьер, большие откидные кресла, корабль не предоставляет экипажу удобные санитарные условия. Дело в том, что туалетная зона на Crew Dragon просто отделяется от основной кабины символической ширмой. При этом на «Союзе» туалет размещен в отдельном бытовом отсеке.

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