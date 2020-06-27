Российские туроператоры начали отменять июльские туры за границу

19:30 (мск), источник: Ведомости
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении. Об отмене туров уже сообщили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист». Пока отменены не все туры. Некоторые из них аннулируют путевки с датами до середины месяца, но большинство с вылетами до конца июля. Операторы предлагают клиентам перебронировать их на более поздние даты.
20 марта Россия
Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян отказаться от отпуска за границей и провести его внутри страны. Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле, говорил министр транспорта Евгений Дитрих.
В июне часть европейских стран объявила об отмене карантина для прибывающих из других стран Европы, сделав при этом исключение для стран из зоны риска. Франция с 15 июня отменила ограничения на сообщение с другими странами Европы, но прибывающие из Великобритании и Испании должны оставаться на двухнедельный карантин, сообщал Reuters.
МИД, комментируя возможность открытия границ для туризма россиян на популярных туристических направлениях Европы, в частности с Германией, Чехией, Швейцарией и Польшей, сообщил, что о конкретных сроках говорить пока рано. Решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и в июне — июле, сообщал «Интерфакс».