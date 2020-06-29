Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 июняДень рождения Антуана де Сент-Экзюпери, пожар в «Глобусе», первый титул пентакампеонов и другие памятные даты и события
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
07:42 (мск), источник: Ведомости

Пионер сланцевой нефтедобычи в США объявил о банкротстве

Компания Chesapeake Energy, одной из первой в США начавшая разведку и добычу сланцевой нефти, объявила о банкротстве. Документы об этом она направила в окружной суд по делам о банкротстве в Техасе, сообщается на сайте компании.

Источник: AP 2020

Chesapeake Energy просит суд о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, которая позволяет провести реорганизацию деятельности компании. Задолженность компании оценивается примерно в $7 млрд, говорится в сообщении. Убытки Chesapeake Energy в первом квартале 2020 г. составили $8,3 млрд, ликвидность на конец марта — $82 млн. Ранее компания заключила соглашение с кредиторами. Согласное ему компании выделят ссуду на $925 млн и еще $600 млн — под эмиссию долговых векселей.

Читайте также
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее

С января акции Chesapeake упали более чем на 93%, с $172 до $11,85, по данным на момент закрытия торгов в пятницу, 26 июня. В начале июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что контроль над компанией может перейти к одному из основных кредиторов. По данным CNBS, в их числе — Franklin Templeton, которая управляет активами, и Fidelity Investments, оказывающая финансовые услуги.

Сланцевые нефтедобытчики США спишут до $300 млрд активов во втором квартале 2020 г., в первом квартале они списали активы на $38 млрд. По оценкам Deloitte, 30% разработчиков сланцевых месторождений могут обанкротиться при средней цене нефти $35 за баррель (в этом квартале она пока составляет $27), а еще 20% будут испытывать серьезные финансовые проблемы.

По данным New York Times, около двух десятков американских нефтедобывающих компаний с начала года уже подали заявления, прибегнув к главе 11 закона о банкротстве США. К концу мая среднесуточная нефтедобыча в США упала до 11,2 млн баррель с более чем 13 млн баррелей в марте, по данным Управления энергетической информации. Снижение добычи примерно на 1,75 млн баррель этой весной связано непосредственно с прекращением работы на уже существующих скважинах, согласно IHS Markit. По ее прогнозам, большую часть добычи удастся вернуть к концу сентября.

Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 Как пандемия ускорила цифровизацию на рынке труда
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Коронавирус COVID-19: главные события 28 июня
Мужчина за неделю работы в салоне связи украл около 9 млн рублей
Саакашвили: Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
Житель Японии поймал рыбу из «Аватара»
Раскрыта стоимость производства российской «Ангары»
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Здоровье
16 продуктов с пальмовым маслом, от которых лучше отказаться Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.
Hi-Tech
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками Интересные результаты
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
Новости партнеров
Вскрылись документы о том, откуда у Навального деньги на ФБК
Слова Навального не должны сойти ему с рук
Прокопав этот канал, Россия положит конец польскому флоту
В Сети набирает популярность петиция против Навального
Дети
45-летнюю Татьяну Навку поздравляют с беременностью В сети обсуждают недавние фото фигуристки.
Леди
Платье в горошек и очки Saint Laurent: новый выход Мелании Трамп Модный образ от первой леди.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь