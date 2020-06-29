Роскосмос объяснил высокую стоимость «Ангары»

Ранее в отчете Центра им. Хруничева указывалось, что до 2024 года стоимость «Ангары» будет снижена с 7 млрд руб. до 4 млрд руб.
«До завершения переезда производства в Омск на площадку ПО “Полет” Центр им. Хруничева вынужден работать на двух производственных площадках, что создает дополнительные накладные расходы», — отметил представитель Роскосмоса.
В рамках испытаний «Ангара» производится не серийно, а штучно. «После запуска серийного производства замкнутого цикла себестоимость изделия снизится», — пояснил представитель пресс-службы.
Кроме того, он отметил, что «Ангара» (в отличие от «Протона») будет создана и в пилотируемом варианте, что увеличивает ее стоимость из-за дополнительных требований по надежности.
В Роскосмосе также напомнили о скором возобновлении летно-конструкторских испытаний ракеты и отметили, что госкорпорация и ее предприятия «приступили к реализации этапа внедрения нового поколения ракет-носителей всех классов — от легкого до сверхтяжелого — и обеспечат их конкурентные тактико-технические и ценовые характеристики».
Там также указали, что центр им. М. В. Хруничева изготовит в рамках опытно-конструкторских работ несколько ракет «Ангара» по цене менее 5 млрд руб. «Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 млрд руб. за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены», — отметили в госкорпорации.
В январе 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. По его словам, особый акцент сделан на «Ангаре» и «Союзе-5».
«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов.
Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.