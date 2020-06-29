Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
11:56 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос объяснил высокую стоимость «Ангары»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/ — Высокая себестоимость ракеты «Ангара» до начала серийного производства связана с необходимостью Центра им. М. В. Хруничева работать на двух площадках. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в отчете Центра им. Хруничева указывалось, что до 2024 года стоимость «Ангары» будет снижена с 7 млрд руб. до 4 млрд руб.

«До завершения переезда производства в Омск на площадку ПО “Полет” Центр им. Хруничева вынужден работать на двух производственных площадках, что создает дополнительные накладные расходы», — отметил представитель Роскосмоса.

В рамках испытаний «Ангара» производится не серийно, а штучно. «После запуска серийного производства замкнутого цикла себестоимость изделия снизится», — пояснил представитель пресс-службы.
Читайте также
Источник: Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»

Кроме того, он отметил, что «Ангара» (в отличие от «Протона») будет создана и в пилотируемом варианте, что увеличивает ее стоимость из-за дополнительных требований по надежности.

В Роскосмосе также напомнили о скором возобновлении летно-конструкторских испытаний ракеты и отметили, что госкорпорация и ее предприятия «приступили к реализации этапа внедрения нового поколения ракет-носителей всех классов — от легкого до сверхтяжелого — и обеспечат их конкурентные тактико-технические и ценовые характеристики».

Там также указали, что центр им. М. В. Хруничева изготовит в рамках опытно-конструкторских работ несколько ракет «Ангара» по цене менее 5 млрд руб. «Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 млрд руб. за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены», — отметили в госкорпорации.

Читайте также
Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»

В январе 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации принят план действий по повышению конкурентоспособности российских средств выведения. По его словам, особый акцент сделан на «Ангаре» и «Союзе-5».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов.

Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.

 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса
Трамп привел выводы разведки США о «сговоре» России с талибами
Виктория Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Новый налог на воду: кому платить и кто может сэкономить
Пилот редкой смелости: как пропал Антуан де Сент-Экзюпери
Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года
Здоровье
Диетолог выразил беспокойство из-за похудения Фадеева на 100 кг Сбрасывать вес так резко — вредно.
Hi-Tech
Xiaomi готовит «супертелевизор» Устройство должно удивить нас своей ценой
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 398
А за что мы голосуем??? 259
Нипонял. 213
За и против ! 156
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря» Актрисе досталась главная роль в новом фильме франшизы
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Женщина сына с ребенком 212
Национальный парк Girraween 74
Неделя в палатке 55
Как избежать неловкой ситуации? 50
Леди
Алла Пугачева продолжает восхищать фанатов помолодевшим видом 71-летняя певица очаровала публику.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь