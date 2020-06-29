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13:14 (мск), источник: Forbes

Курс доллара впервые за две недели превысил 70 рублей

Курс доллара впервые с середины июня превысил 70 рублей. Ослабление российской валюты происходит на фоне падения нефтяных цен.

ЦБ: $ 69.1284   +0.00 € 77.5413   +0.00 ММВБ: $ 70.0150   +0.21 € 78.9700   +0.64
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов в понедельник, 29 июня, превысил 70 рублей впервые с 15 июня. К 11:13 американская валюта стоила 70,09 рубля (плюс 29 копеек к уровню закрытия торгов в пятницу).

Курс евро по ходу торгов превышал 79 рублей впервые с 16 июня. По состоянию на 11:40 европейская валюта стоила 78,95 рублей.

Основные фондовые индексы демонстрировали снижение. Индекс Мосбиржи к 11:06 мск снизился на 0,73% и составил 2741,53, а индекс РТС показал снижение на 1,22%, составив 1231,5.

Ослабление рубля происходит на фоне падения цен на нефть. Стоимость барреля Brent к 11:04 мск упала на 1,95% к цене закрытия прошлого торгового дня, до $40,22, WTI подешевел на 1,79%, до $37,8.

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