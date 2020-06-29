13:14 (мск), источник: Forbes
Курс доллара впервые за две недели превысил 70 рублей
Курс доллара впервые с середины июня превысил 70 рублей. Ослабление российской валюты происходит на фоне падения нефтяных цен.
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов в понедельник, 29 июня, превысил 70 рублей впервые с 15 июня. К 11:13 американская валюта стоила 70,09 рубля (плюс 29 копеек к уровню закрытия торгов в пятницу).
Основные фондовые индексы демонстрировали снижение. Индекс Мосбиржи к 11:06 мск снизился на 0,73% и составил 2741,53, а индекс РТС показал снижение на 1,22%, составив 1231,5.
Ослабление рубля происходит на фоне падения цен на нефть. Стоимость барреля Brent к 11:04 мск упала на 1,95% к цене закрытия прошлого торгового дня, до $40,22, WTI подешевел на 1,79%, до $37,8.