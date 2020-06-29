Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 июняДень рождения Антуана де Сент-Экзюпери, пожар в «Глобусе», первый титул пентакампеонов и другие памятные даты и события
Фоторепортажи
21Открытие летних веранд в Москве
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
13:14 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россиянам ограничили возможность уходить в минус по банковским картам

В мае средний лимит упал до 20 400 рублей — это на 34,8% меньше, чем в апреле, и на 60% ниже мартовских показателей.

Источник: rupixen.com/CC0

Кроме того, банки стали выдавать меньше карт с овердрафтом — возможностью уйти в минус. В мае клиенты получили 3800 таких карт — в 8,2 раза меньше, чем в марте. На 1 июня у россиян было 903 000 карт с овердрафтом, общий лимит по ним составлял 13,2 млрд рублей, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Снижение лимита логично в условиях пандемии, считает глава кредитного бюро Олег Лагуткин. Банки приняли такое решение из-за падения доходов граждан, уверен представитель агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин. Из-за кризиса овердрафт повышает риск невозврата денег банкам, добавил он.

Если кризис усилится, то овердрафты вовсе могут исчезнуть или остаться только у премиальных клиентов банков, считает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Ранее сообщалось, что россияне начали досрочно гасить кредиты, стремясь избавиться от долгов на фоне кризиса. Это касается в основном физических лиц и малого бизнеса. В свою очередь, средний и крупный бизнес в условиях пандемии начал охотнее брать займы.

Анатолий Круглов

Нестиранную рубашку Путина выставили на продажу за 165 тысяч рублей
В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса
Новый налог на воду: кому платить и кто может сэкономить
Виктория Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Лавров: ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно
Эксперты назвали цены самых дешевых туров по России
Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года
Пилот редкой смелости: как пропал Антуан де Сент-Экзюпери
Здоровье
Диетолог выразил беспокойство из-за похудения Фадеева на 100 кг Сбрасывать вес так резко — вредно.
Hi-Tech
Xiaomi готовит «супертелевизор» Устройство должно удивить нас своей ценой
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 406
А за что мы голосуем??? 259
Нипонял. 213
За и против ! 156
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря» Актрисе досталась главная роль в новом фильме франшизы
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Женщина сына с ребенком 237
Национальный парк Girraween 77
Отпуск без моря) Россия) куда? 60
Вопрос про развод (расстование). 57
Леди
Алла Пугачева продолжает восхищать фанатов помолодевшим видом 71-летняя певица очаровала публику.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь