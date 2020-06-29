13:14 (мск), источник: Секрет Фирмы
Россиянам ограничили возможность уходить в минус по банковским картам
В мае средний лимит упал до 20 400 рублей — это на 34,8% меньше, чем в апреле, и на 60% ниже мартовских показателей.
Кроме того, банки стали выдавать меньше карт с овердрафтом — возможностью уйти в минус. В мае клиенты получили 3800 таких карт — в 8,2 раза меньше, чем в марте. На 1 июня у россиян было 903 000 карт с овердрафтом, общий лимит по ним составлял 13,2 млрд рублей, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Снижение лимита логично в условиях пандемии, считает глава кредитного бюро Олег Лагуткин. Банки приняли такое решение
Если кризис усилится, то овердрафты вовсе могут исчезнуть или остаться только у премиальных клиентов банков, считает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.
Ранее сообщалось, что россияне начали досрочно гасить кредиты, стремясь избавиться от долгов на фоне кризиса. Это касается в основном физических лиц и малого бизнеса. В свою очередь, средний и крупный бизнес в условиях пандемии начал охотнее брать займы.
Анатолий Круглов