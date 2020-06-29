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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Доллару предсказали серьезный обвал

Вторая волна коронавируса в США может резко подорвать позиции доллара, который существенно потеряет в цене. К такому выводу пришли сразу несколько аналитиков и организаций, пишут «Ведомости».

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Источник: РИА "Новости"

В частности, по оценкам бывшего главы Morgan Stanley Asia Стивена Роуча, негативный вариант предусматривает падение внутренних сбережений на 5−10 процентов национального дохода.

Аналитик предсказал, что вместе с рекордным госдолгом ситуация приведет к тому, что доллар в 2021 году подешевеет на треть по отношению к основным валютам.

Серьезный обвал американской валюты ожидают и в Deutsche Bank, поскольку стратегия выхода из эпидемии в США выглядит значительно хуже, чем в других странах.

Опасения по поводу действий Вашингтона подтверждает и Международный институт управленческого развития, который на прошлой неделе опубликовал рейтинг конкурентоспособных экономик мира. В нем США опустились на семь позиций — до десятого места.

Управляющий директор УК «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик заметил, что вторая волна коронавируса пока не воспринимается слишком всерьез, но если она случится, то серьезно ухудшит деловую активность в США.

Еще одним фактором ослабления доллара могут стать действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая вливает деньги через новый пакет помощи экономики.

В последние дни в США регистрируется резкое увеличение числа новых случаев коронавируса. По этой причине в Калифорнии вновь закрыли кафе, рестораны, парки и прочие общественные места. Ужесточили ограничения также в Техасе, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте, а также в городе Сан-Франциско.

В понедельник, 29 июня, курс доллара впервые за последние две недели превысил 70 рублей. Поводом для этого стало снижение цен на нефть.

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