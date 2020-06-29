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17:06 (мск), источник: Forbes

Курс лечения препаратом от COVID-19 оценили в $2340

Компания-разработчик лекарства от COVID-19 ремдесивир будет продавать его властям развитых стран по цене в $390 за пузырек. Пятидневный курс лечения обойдется в $2340. Компания утверждает, что препарат сокращает время восстановления от коронавируса на четыре дня, что экономит больницам до $12 000 на пациента.

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Источник: Reuters

Фармацевтическая компания Gilead будет продавать свой препарат ремдесивир, который показал положительные результаты в лечении болезни COVID-19, по $390 за пузырек. Такая единая цена установлена для закупки лекарства властям развитых стран, сообщил в открытом письме, размещенном на сайте Gilead, гендиректор и председатель совета директоров компании Дэниэл О’Дэй.

По словам топ-менеджера, практика лечения показывает, что большинству пациентов требуется пятидневный курс и шесть пузырьков ремдесивира. Таким образом, на лекарство для одного пациента придется потратить по меньшей мере $2340.

О’Дэй утверждает, что компания установила стоимость препарата сильно ниже, чем он реально может стоить.
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«У нас нет руководства по тому, как устанавливать цену на новое лекарство во время пандемии. В обычных обстоятельствах мы бы оценили лекарство в зависимости от его ценности. Чтобы обеспечить широкий и справедливый доступ [к лекарству] во время срочной глобальной необходимости, мы установили цену для властей развитых стран в $390 за пузырек», — написал он.

Как только дефицит препарата будет устранен и Gilead наладит другие каналы поставок, цена на препарат для частных страховых компаний и других коммерческих предприятий вырастет — в США она составит $520 за пузырек или $3120 за пятидневный курс лечения.

Гендиректор Gilead отметил, что ремдесивир — это первое противовирусное средство, которое действительно смогло улучшить состояние пациентов во время клинических испытаний.

По результатам исследования, которое проводил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний среди госпитализированных пациентов с COVID-19, препарат сокращал время восстановления от болезни в среднем на четыре дня.
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По словам О’Дэя, более ранняя выписка пациентов из больниц позволяет им сэкономить примерно $12 000 на пациента.

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О’Дэй отметил, что компания решила установить единую цену для того, чтобы избежать процесса переговоров с каждой страной по отдельности, и это уровень, который допустим для развитых стран с наименьшей покупательной способностью. В развивающихся странах Gilead предложит еще более низкую цену за препарат за счет сотрудничества с другими производителями лекарств, сообщил О’Дэй, но конкретных цифр не назвал. По словам топ-менеджера, к концу года объем инвестиций в разработку и производство ремдесивира превысит $1 млрд.

Ремдесивир пока остается экспериментальным лекарством и еще не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Согласие регулятора получено на использование препарата при тяжелых случаях COVID-19.

Bloomberg пишет, что, по некоторым оценкам, для ремдесивира была бы справедливой цена примерно в $4500 за курс лечения.

Общество по защите прав потребителей Public Citizen говорило, что препарат должен стоить $1 за каждый день лечения, но О’Дэй в интервью Bloomberg назвал это «нереалистичной ценой».

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