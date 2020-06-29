Курс лечения препаратом от COVID-19 оценили в $2340

Фармацевтическая компания Gilead будет продавать свой препарат ремдесивир, который показал положительные результаты в лечении болезни COVID-19, по $390 за пузырек. Такая единая цена установлена для закупки лекарства властям развитых стран, сообщил в открытом письме, размещенном на сайте Gilead, гендиректор и председатель совета директоров компании Дэниэл О’Дэй.
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«У нас нет руководства по тому, как устанавливать цену на новое лекарство во время пандемии. В обычных обстоятельствах мы бы оценили лекарство в зависимости от его ценности. Чтобы обеспечить широкий и справедливый доступ [к лекарству] во время срочной глобальной необходимости, мы установили цену для властей развитых стран в $390 за пузырек», — написал он.
Как только дефицит препарата будет устранен и Gilead наладит другие каналы поставок, цена на препарат для частных страховых компаний и других коммерческих предприятий вырастет — в США она составит $520 за пузырек или $3120 за пятидневный курс лечения.
Гендиректор Gilead отметил, что ремдесивир — это первое противовирусное средство, которое действительно смогло улучшить состояние пациентов во время клинических испытаний.
По словам О’Дэя, более ранняя выписка пациентов из больниц позволяет им сэкономить примерно $12 000 на пациента.
О’Дэй отметил, что компания решила установить единую цену для того, чтобы избежать процесса переговоров с каждой страной по отдельности, и это уровень, который допустим для развитых стран с наименьшей покупательной способностью. В развивающихся странах Gilead предложит еще более низкую цену за препарат за счет сотрудничества с другими производителями лекарств, сообщил О’Дэй, но конкретных цифр не назвал. По словам
Ремдесивир пока остается экспериментальным лекарством и еще не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Согласие регулятора получено на использование препарата при тяжелых случаях COVID-19.
Общество по защите прав потребителей Public Citizen говорило, что препарат должен стоить $1 за каждый день лечения, но О’Дэй в интервью Bloomberg назвал это «нереалистичной ценой».