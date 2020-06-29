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22:59 (мск), источник: РИА Новости

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время действия ограничений из-за коронавируса 680 тысяч россиян попали под сокращения на работе, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:35 MSK, 29.06
Инфицировано641 156+6 719
16.06
8248
17.06
7843
18.06
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Скончалось9 166+93
16.06
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18.06
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Выздоровело403 430+4 343
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Инфицировано10 199 798+144 761
16.06
119602
17.06
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18.06
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28.06
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29.06
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16.0629.06
Скончалось502 947+2 980
16.06
3489
17.06
6823
18.06
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16.0629.06
Выздоровело5 169 421+82 415
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
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21.06
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22.06
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23.06
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25.06
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29.06
85291
16.0629.06
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Источник: РИА Новости

Чиновник отметил, что с 1 апреля в качестве безработных зарегистрировались два миллиона человек, при этом лишь треть из них сократили.

«На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, — это в целом неплохой результат», — сказал он.

Решетников подчеркнул, что Россия к 2021 году сможет выйти на уровень занятости 2019 года при условии выполнения соответствующих поручений президента.

В России за весь период эпидемии выявили 641156 случаев заражения коронавирусом, 9166 человек скончались, более 400 тысяч пациентов выздоровело.

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