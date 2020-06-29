22:59 (мск), источник: РИА Новости
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Во время действия ограничений
Чиновник отметил, что с 1 апреля в качестве безработных зарегистрировались два миллиона человек, при этом лишь треть из них сократили.
«На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5 процента от общего числа, — это в целом неплохой результат», — сказал он.
Решетников подчеркнул, что Россия к 2021 году сможет выйти на уровень занятости 2019 года при условии выполнения соответствующих поручений президента.
В России за весь период эпидемии выявили 641156 случаев заражения коронавирусом, 9166 человек скончались, более 400 тысяч пациентов выздоровело.