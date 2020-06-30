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11:55 (мск), источник: Газета.Ру

Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг — самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха. Популярность сквоттинга в регионе связана с особенностями местного законодательства — выселить захватчиков можно только через суд, а он в некоторых случаях оправдывает захват: считается, что любой человек имеет право на жилье.

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Источник: AFP 2020

На фоне пандемии коронавируса собственники зарубежной недвижимости получили еще один повод для беспокойства: пустующие из-за их отсутствия дома могут подвергнуться самовольному заселению — сквоттингу (от англ. squatting). Такая проблема в Европе существовала и раньше, но теперь она стала больше беспокоить владельцев из-за невозможности посещать свое зарубежное жилье пока закрыты границы.

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В некоторых европейских странах, например в Испании, закон может встать на сторону самовольно заселившегося жильца, а не собственника. Поэтому там эта проблема стоит более остро.

Расположенная в северной части Испании Страна Басков взбунтовалась против пассивности властей, которые не защищают интересы собственников жилья, сообщила газета El Mundo в воскресенье, 29 июня. В крупнейшем городе региона Бильбао, а также в Сантурасе, Португалете местные жители были вынуждены объединиться и выгнать гастарбайтеров из захваченных ими пустующих домов. Местные политики требует от властей Испании принять закон против захватчиков чужой недвижимости.

Домовладельцы являются настоящими жертвами этой ситуации и они требуют, чтобы оккупанта можно выселить за 24 часа, что называется «по звонку».

Об обострении проблемы «Газете.Ru» рассказала жительница испанской провинции Альмерия Наталья, она владеет несколькими объектами недвижимости на средиземноморском побережье Испании:

Еврокомиссия ослабила карантин, сняла ограничения на перемещения внутри европейских границ и разрешила въезд в шенгенскую зону гражданам ряда стран. Но когда владельцы европейской недвижимости прибыли отдыхать на средиземноморские курорты, некоторые из них были шокированы — остававшееся без присмотра несколько месяцев жилье оказалось занято бродягами и бездомными.

«Заселяются в чужие дома и квартиры, нередко целыми семьями. Захватчики жилья — это, как правило, выходцы из африканских стран, из СНГ, из восточной Европы, из США — от бразильцев и марокканцев до литовцев и цыган», — поделилась Наталья.

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Покупка жилья в Испании популярна среди россиян: их инвестиции в испанскую недвижимость составляют почти 10% от всех иностранных инвестиций в эту сферу, следует из данных мадридского Центра социологических исследований. Лидируют по вложениям в испанские курорты британцы, немцы и граждане североевропейских стран.

По оценке портала Tranio, 75% россиян, владеющих зарубежной недвижимостью, приобрели ее в европейских странах, а не в Турции, Египте, Таиланде или ОАЭ. Причем раньше россияне приобретали жилье преимущественно для собственного отдыха, а в последние годы акцент делается на недвижимости для сдачи в аренду. В том числе и гражданам Евросоюза, которые живут там, где есть работа, и часто вынуждены арендовать жилье. Из этого следует, что случаи незаконного захвата будут увеличиваться.

Испанский закон «мяу-мяу»

Как пояснила «Газете.Ru» Наталья из Альмерии, выселить непрошеных постояльцев в соответствии с действующим законом может быть очень непросто, иногда просто невозможно. Не получится даже выгнать их с помощью полиции. Можно ворваться в собственный дом силой, но такой метод может привести в полицейский участок самого собственника. Полиция тоже не имеет права войти в занятое кем-то помещение, даже если владелец жилья предъявит все необходимые документы — ему даже не разрешат забрать собственные вещи, если «гость» не отдаст их по своему желанию.

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«Доходит до смешного. Собственник жилья вызывает “гвардию цивил”, полисмены приезжают, звонят в квартиру. Им никто не открывает и посылают их подальше. Если за дверью тишина, полицейские прислушиваются и если слышат за входной дверью мяу-мяу, или гав-гав, значит, там кто-то живет и это достаточное основание, чтобы не входить. Несчастного собственника направляют в суд», — говорит Наталья, добавляя, что таких историй было много после кризиса 2008 года и теперь, во время карантина, снова наблюдается всплеск самовольных заселений.

В Испании, особенно на побережье, владельцы сотен тысяч квартир бывают наездами — держат их в качестве резиденции для отдыха. Многие квартиры традиционно пустуют в межсезонье.

А в условиях карантина и падения доходов, когда денег на отдых не хватает, пустующей недвижимости стало еще больше.

Массовый самозахват недвижимости в Испании обусловлен юридической казуистикой, считает член общественного совета при Минюсте России кандидат юридических наук Рубен Маркарьян:

Право на жилье прописано в конституции Испании, этим конституционным правом и пользуются захватчики. Тем более, если у них есть дети, которые тоже находятся под защитой традиционно сильнее, чем просто домовладелец, тем более, если домовладелец иностранец, а дети — граждане Испании.

По сути, испанский закон говорит: пока не доказано обратное, тот кто находится в доме, внутри помещения, вероятно, прав, ибо человек изначально не преступник.

Если возникает спор о праве на недвижимость, то пожалуйте в суд, в соответствии с процедурой, добавил правовед.

За пайком на «Мерседесе»

В Испании сквоттеров называют также okupas (оккупанты).

«Не всегда это только нищеброды, безработные. Нередко это представители среднего класса, вполне приличные люди, не сумевшие выплатить кредит по ипотеке. Они остаются жить в залоговом жилье, вносят плату за коммуналку. Многие так живут годами, перебираясь из одной квартиры в другую», — говорит Наталья.

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Некоторые из них работают, но неофициально. Если на жизнь не хватает, они обращаются в «Красный крест» и получают ежемесячно набор продуктов и средства гигиены.

«Никто толком не проверяет, действительно ли сквоттеры не имеют работы. За социальным пайком с продуктами вполне приличного качества к зданию “Красного креста” некоторые из “несчастных бездомных” подъезжают на вполне приличных авто», — говорит Наталья.

«Газета.Ru» нашла одного из бывших сквоттеров. Ларс — швед, проживающий сейчас на одном из горнолыжных курортов в Альпах. «Я несколько лет снимал мансарду в трехэтажном доме в нашей деревушке, работал на удаленке. Все шло хорошо, пока не умер владелец жилья, милейший француз, с которым мы даже выпивали. После похорон пришла его жена, китаянка, сказала, что я плачу за аренду непростительно мало и потребовала с меня не 700, а 900 евро в месяц. Я послал ее подальше, сказав, что у меня нет таких денег. Примерно четыре месяца вообще не платил, пока не нашел другое жилье, и съехал», — рассказал Ларс.

Москвичка Наталья Полякова накануне введения карантина получила приглашение приехать на работу в Испанию, нашла удобную квартиру в Барселоне и была готова переехать туда вместе с семьей и маленьким ребенком как минимум на год, но столкнулась с недоверием владельца жилья:

Он долго расспрашивал меня по Skype о предполагаемой работе, затребовал документы, визы и т. д. Особенно его напрягало наличие маленького ребенка. В итоге он сказал, что сдаст нам жилье в аренду, но только после личного контакта и изучения подлинников всех документов. Пришлось слетать к нему и успокоить, что мы никакие не сквоттеры, что платежеспособны.
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Борцы с олигархами всех стран

В отличие от Испании в других европейских странах власти действуют в отношении захватчиков чужой собственности более решительно. В январе 2017 года в Лондоне группа сквоттеров самовольно заселилась в особняк топ-менеджера «Газпрома» Андрея Гончаренко, сообщала The Guardian. Это был 5-этажный дом в одном из самых дорогих мест британской столицы — Итон-сквер в районе Белгравия.

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Дом был куплен за 15 млн фунтов стерлингов. В нем разместились около 30 бездомных, многие из которых ночевали на вокзале.

У этой истории политический подтекст — против российского олигарха, купившего в Лондоне три особняка. Тот, который захватили сквоттеры, был самым дорогим и пустовал.

«Это преступно, что так много бездомных людей, в то время как пустуют здания. Наша задача — исправить эту несправедливость», — сказал изданию один из сквоттеров. Впрочем, продержались сквоттеры недолго, их выселили по решению суда. Обошлось без жертв.

Ранее в 2011 году подобным образом был захвачен другой лондонский дом (в районе Хэмпстед — восемь спален, бассейн и сауна.). Он принадлежал сыну ливийского диктатора Сеифа аль-Исламу Каддафи.

Но подавляющее большинство сквоттеров далеки от политики, и просто выживают, как могут. В последнее время они захватывают не только жилые квадратные метры, но и офисы, в которых, по сути, есть все условия для проживания — кухонный уголок, диваны, холодильник, даже душевые.

Проблема распространилась и на государственную недвижимость.

Для любого владельца недвижимости, как частного, так и государственного, сквоттинг — это негативное явление, которые нарушает процесс владения и пользования недвижимостью. Решить эту коллизию могут прозрачные юридические системы учета собственности.
Ольга Широкова
директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank

Начали выселять быстрее

В испанском уголовном кодексе, напоминает Маркарьян, есть две статьи, точно пресекающие действия захватчиков. Это статья 202, запрещающая взлом и проникновение (allanamiento de morada), за что правонарушители могут быть наказаны тюремным заключением на срок от шести месяцев до двух лет. И статья 245, которая гласит, что удержание имущества, не используемого в качестве основного места жительства против воли законного владельца, является преступлением, наказуемым штрафом или тюремным заключением, в зависимости от того, применялось ли насилие и/или запугивание.

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Но закон описывает идеальные случаи, а вот прозрачности как раз часто и не хватает, поэтому разбирательства в суде о незаконном вселении по-прежнему могут идти годами. Впрочем, в последнее время власти Испании все-таки приняли меры по упрощению процедуры выселения сквоттеров.

«Теперь это не годы, а до 6 месяцев, плюс захватчик, получив требование, должен представить хоть что-то, обосновывающее право на это жилье (например, просроченный договор аренды). В противном случае его могут выселить быстро», — говорит Маркарьян.

Не стоит обольщаться, в России — та же проблема, хотя, конечно, не сопоставимая по масштабам с испанской. «Если вы придете домой и обнаружите каких-то вселенцев, вас полиция тоже отправят в суд. Со всеми прелестями этой процедуры. Тем более, сейчас основанием для права собственности на недвижимость является не “бумажка с печатью”, не свидетельство, а запись в реестре», — заключает эксперт.

Пока что Европа не открыла границы для россиян. Но скоро будет известно, какие сюрпризы ждут россиян, владельцев недвижимости на Средиземном море и на Черном море, например, в Болгарии.

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