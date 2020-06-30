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13:11 (мск), источник: RNS

Роструд назвал число зарегистрированных безработных в России

Число россиян, официально зарегистрированных в качестве безработных, на 30 июня составляет 2,7 млн человек, заявил глава Роструда Денис Васильев в ходе круглого стола «Управляем квалификациями — моделируем будущее».

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:02 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
17.0630.06
Инфицировано10 302 867+157 076
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось505 518+3 625
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
17.0630.06
Выздоровело5 235 908+95 009
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
17.0630.06
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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 млн 700 тыс. человек. Это практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году», — сказал Васильев.

Глава ведомства отметил, что число вакансий, которые зарегистрированы в службе занятости, в 2 раза меньше числа безработных граждан.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в мае 2020 года вырос до 6,1% рабочей силы.

По данным оперативного штаба на 30 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6693 — до 647 849. В общей сложности выздоровели 412 650 человек, зафиксировано 9320 смертей, связанных с коронавирусом.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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