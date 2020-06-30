Роструд назвал число зарегистрированных безработных в России

«Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 млн 700 тыс. человек. Это практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году», — сказал Васильев.
Глава ведомства отметил, что число вакансий, которые зарегистрированы в службе занятости, в 2 раза меньше числа безработных граждан.
Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в мае 2020 года вырос до 6,1% рабочей силы.
По данным оперативного штаба на 30 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6693 — до 647 849. В общей сложности выздоровели 412 650 человек, зафиксировано 9320 смертей, связанных с коронавирусом.