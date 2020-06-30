16:24 (мск), источник: ТАСС
Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (Аи-95) на торгах
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 30 июня выросла на 0,26% и достигла своего нового максимального значения — 58,32 тыс. руб. за тонну. В
Стоимость бензина Аи-95 в Хабаровске также преодолела свой исторический максимум и достигла 63,5 тыс. руб. за тонну (+0,33%).
В июне стоимость бензина этой марки уже несколько раз превысила рекордный показатель, который был зафиксирован в конце мая 2018 года на уровне 56,08 тыс. руб. за тонну.
Стоимость топлива марки «Регуляр-92» в опте за день выросла на 0,25% — до 50,6 тыс. руб. за тонну.
Цена летнего дизельного топлива по сравнению с показателем 29 июня снизилась на 0,16% — до 48,45 тыс. руб. за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 0,37%, до 29,73 тыс. руб. за тонну.
В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. На бирже реализуется около 20% от общего производства нефтепродуктов в России.
Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких — наоборот, должны платить государству сверхприбыли.