19:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Цены на газ не вырастут с 1 июля
Споры о необходимости индексации продолжаются.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отвечающая за установление тарифов, очевидно, не успеет до 1 июля утвердить повышение оптовых цен на газ в 2020 году. Предполагалось, что они вырастут на 3% как для населения, так и для промышленности. Однако, учитывая резкое падение цен на экспортных рынках, промышленность просила ФАС отменить индексацию, и регулятор в апреле допускал это. Однако сейчас, по данным «Ъ», ФАС
Повышение регулируемых цен на газ в 2020 году не произойдет с 1 июля. Исходно ФАС планировала повысить тариф на 3% и для населения, и для промышленности, что соответствует
«Именно сейчас проходят последние совещания, которые должны окончательно решить этот вопрос (индексации цен на газ.— “Ъ”). Поэтому не могу предвосхищать ситуацию. Но повторяю, что в прогнозе
Даже если это произойдет на днях, введение индексации серьезно задержится.
Таким образом, индексация теперь в лучшем случае произойдет в конце июля, а рост тарифа за весь период окажется меньше 3%.
Об отмене индексации цен на газ для промышленности ФАС просили и в РСПП. Но служба отказала бизнесу, сославшись на ухудшающееся положение «Газпрома», следует из письма заместителя главы ФАС Андрея Цариковского бизнесу и правительству от 3 июня (документ опубликовал
Исходя из того, что объем поставок газа независимых производителей составляет около 140 млрд кубометров, потери компаний от отсутствия индексации могут составить 15−17 млрд руб., посчитал Дмитрий Акиншин из Vygon Consulting. По его мнению, существенный рост доходов производителей газа в принципе возможен только при отсутствии индексации тарифа на транспорт газа, которая в последний раз проводилась в 2017 году.
Татьяна Дятел