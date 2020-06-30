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19:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Цены на газ не вырастут с 1 июля

Споры о необходимости индексации продолжаются.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отвечающая за установление тарифов, очевидно, не успеет до 1 июля утвердить повышение оптовых цен на газ в 2020 году. Предполагалось, что они вырастут на 3% как для населения, так и для промышленности. Однако, учитывая резкое падение цен на экспортных рынках, промышленность просила ФАС отменить индексацию, и регулятор в апреле допускал это. Однако сейчас, по данным «Ъ», ФАС все-таки выступает за рост тарифа, но окончательное решение не принято. Задержка выльется в потери для газовых компаний: в случае отмены роста цен «Газпром» может недополучить около 23 млрд руб., а независимые производители — 15−17 млрд руб.

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Повышение регулируемых цен на газ в 2020 году не произойдет с 1 июля. Исходно ФАС планировала повысить тариф на 3% и для населения, и для промышленности, что соответствует социально-экономическому прогнозу. Но весной в службе допускали отказ от индексации регулируемых цены для населения из-за пандемии коронавируса. Глава ФАС Игорь Артемьев на онлайн-конференции 30 июня заявил, что обсуждение продолжается.

«Именно сейчас проходят последние совещания, которые должны окончательно решить этот вопрос (индексации цен на газ.— “Ъ”). Поэтому не могу предвосхищать ситуацию. Но повторяю, что в прогнозе социально-экономического развития это заложено, это заложено, соответственно, и в бюджете в виде отчислений по налогам, поэтому вероятность такого решения достаточно высока», — пояснил Артемьев, не уточнив, в какие сроки может быть принято решение.

Даже если это произойдет на днях, введение индексации серьезно задержится.

Вопрос должно рассмотреть правление ФАС, затем еще две недели уходит на регистрацию приказа в Минюсте, после чего он вступает в силу через десять дней.
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Таким образом, индексация теперь в лучшем случае произойдет в конце июля, а рост тарифа за весь период окажется меньше 3%.

Об отмене индексации цен на газ для промышленности ФАС просили и в РСПП. Но служба отказала бизнесу, сославшись на ухудшающееся положение «Газпрома», следует из письма заместителя главы ФАС Андрея Цариковского бизнесу и правительству от 3 июня (документ опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий», подлинность подтвердили источники «Ъ»). В письме ФАС приводит оценку Минэнерго, что выпадающие доходы «Газпрома» из-за отсутствия индексации могут составить 23 млрд руб. за второе полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года (то есть за тарифный год). Отмена индексации может привести к снижению капзатрат, сокращению средств на реконструкцию инфраструктуры и закупок «Газпрома», полагают в ФАС.

Пострадают и независимые производители газа «Роснефть» и НОВАТЭК, которые в контрактах с потребителями ориентируются на уровень регулируемой цены.

Исходя из того, что объем поставок газа независимых производителей составляет около 140 млрд кубометров, потери компаний от отсутствия индексации могут составить 15−17 млрд руб., посчитал Дмитрий Акиншин из Vygon Consulting. По его мнению, существенный рост доходов производителей газа в принципе возможен только при отсутствии индексации тарифа на транспорт газа, которая в последний раз проводилась в 2017 году.

Татьяна Дятел

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