06:03 (мск), источник: Аргументы и факты
Брать или ждать? Стоит ли поторопиться с оформлением ипотеки
Банки, следом за ЦБР, начинают снижать ставки по ипотеке. Стоит ли брать ипотечный кредит сейчас или еще подождать?
В мае размер среднего ипотечного кредита в России вырос на 2,9% (против падения на 8,2% в апреле), до 2,47 миллиона рублей, выяснили эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Больше всего на покупку жилья одалживают в Москве — до 5,08 миллиона рублей, в Московской области — до 4,04 миллиона рублей и
Недавно Центробанк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня в 4,5%. Финансовые организации начали следом снижать ставки по ипотечным кредитам. А стоит ли сейчас покупать жилье в кредит или еще подождать? Этот вопрос АиФ.ru задал экспертам.
Владимир Прохоров, член Генсовета общественной организации «Деловая Россия»:
«Сегодня ключевым трендом на рынке ипотечного кредитования является государственная программа субсидирования под 6,5%. Те, у кого есть возможность приобрести жилье сейчас, обязательно воспользуются ей. Даже в условиях снижения ключевой ставки, очень маленькая вероятность, что банки предложат проценты по ипотечным кредитам ниже государственных. При этом срок госпрограммы ограничен до 1 ноября 2020 года.
Если власти так и не примут решения о ее продлении, то брать ипотеку придется на банковских условиях. В этом случае ставки будут не ниже 7−7,5%. Поэтому тем, кто задумывается приобретать жилье, лучше не затягивать.
Стоит также отметить, что ключевая ставка влияет не только на ипотеку, но и на другие банковские продукты. Например, потребительские кредиты или кредиты на приобретение дома, станут дешевле.
Вячеслав Приймак, руководитель направления ипотечных программ строительной ГК:
«Важны не только ставки по ипотеке, но и стоимость жилья. Мы прогнозируем, что в дальнейшем цены на недвижимость будут расти. Это связано в том числе с увеличением себестоимости строительства.
Поэтому не стоит ожидать «удобного или выгодного случая». Если вам нравится квартира — берите ипотеку сейчас, пока цены держатся на прежнем уровне. Если ставка в дальнейшем вновь будет снижена — вы сможете рефинансировать кредит.
Эта услуга весьма популярна у заемщиков. Мы прогнозируем, что в этом году доля рефинансирования составит порядка 15% от общего объема кредитования. При прогнозной выдаче на год, общая сумма составит более 700 миллиардов рублей.
Максим Лазовский, владелец строительной компании:
«На данный момент, ключевая ставка окажет существенное влияние лишь на вторичный рынок. В новостройках и загородном жилье действуют, получают дополнительное финансирование более выгодные программы.
Инвесторы находятся в сомнениях, так как за снижением ставки непременно упадут проценты по вкладам. Недвижимость становится интересна и как инвестиционный объект.
Сегодня, согласно данным Росреестра, количество заявлений на ипотеку выросло на 32% — это предсказуемая реакция. Учитывая осторожность банков, не думаю, что снижение ставок по ипотеке будет более, чем на 0.5%. Сейчас ситуация на мировом рынке нестабильна — а решения имеют свойство пересматриваться.
Так что вряд ли ставка опустится ниже 7% на вторичном рынке. А вот стоимость приобретения квартиры может вырасти, так как эффект пандемии уходит, воспоминания о режиме самоизоляции стираются.
Детям придется ходить в школу осенью, вернутся пробки — люди будут делать выбор. При всех преимуществах загородного жилья, спрос на вторичные квартиры в столице вырастет. Поэтому самое лучшее время для оформления ипотеки, равно как и для жизни в целом — здесь и сейчас.
Виталий Манкевич, президент
«На долгосрочном интервале недвижимость дорожает на размер инфляции. Например, за 10 лет с 2010 по 2020 г. г. квадратный метр в Москве вырос в цене на 33−35%, а инфляция за тот же период составила 91%. Получается в реальном выражении квартиры подорожали на 30%.
Конечно, однушки рядом с метро за этот же период демонстрировали лучшую динамику, но мы призываем взвешенно подходить к решениям о приобретении недвижимости и не совершать резких движений под действием рекламы: лучше исходить из своих интересов и своих целей.
Если надо купить квартиру, то покупайте, но ждите хороших предложений (они еще появятся) и хорошей ставки по ипотеке (она также будет ближе к концу лета)
Мария Литинецкая, управляющий партнер риелторского агентства:
«Ситуация в экономике крайне нестабильная. В любой момент Банк России может перейти к политике ужесточения