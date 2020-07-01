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14:13 (мск), источник: Секрет Фирмы

Илона Маска посоветовали выгнать из совета директоров Tesla. Он вредит репутации компании

Британская консалтинговая фирма Pencions & Investmant Research Consultants (PIRC) порекомендовала акционерам Tesla, которые входят в число их клиентов, исключить из совета директоров основателя и гендиректора компании Илона Маска. По мнению аналитиков, Маск использовал Tesla для незаконного обогащения, а сейчас подвергает компанию серьёзным репутационным рискам.

Источник: Daniel Oberhaus (2018) / Flickr

О содержании доклада PIRC сообщил The Guardian. По мнению аналитиков, знаменитого американского изобретателя и миллиардера следовало бы отстранить от управления компанией только из-за сделки, которую Маск заключил с акционерами в 2018 году. Речь идёт о соглашении сроком на 10 лет, по которому вознаграждение Маска прямо зависит от финансовых целей Tesla. Например, если рыночная стоимость производителя электрокаров достигнет $650 млрд (а на момент заключения сделки она не превышала $50 млрд), Маск может рассчитывать на вознаграждение в $55,8 млрд.

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Консультанты PIRC указали, что эта сделка «незаконно обогащает» Маска и ставит акционеров в невыгодное положение. Фирма предложила не только не переизбирать основателя Tesla в совет директоров на ежегодном собрании акционеров в сентябре, но и аннулировать сделку.

Кроме того, аналитики сочли, что поведение Маска на публике и в Twitter могут повредить репутации его компании. В частности, в докладе PIRC упоминается высказывание миллиардера о выкупе акций Tesla и его спорная позиция по поводу коронавируса.

В 2018 году Илон Маск действительно попал в сложную ситуацию из-за неосторожного твита, где он сообщил, что готов выкупить акции Tesla по $420 за штуку. Как оказалось, он даже не обсуждал с инвесторами возможный выкуп акций. Власти США обвинили его в намеренном введении участников рынка в заблуждение, которое повлияло на цену компании. В итоге основателю пришлось заплатить штраф в $20 млн и покинуть пост председателя совета директоров Tesla, оставшись в числе его членов.

В мае 2020 года изобретатель поделился в своём твиттере мнением, что акции Tesla стоят слишком дорого. В результате рыночная стоимость Tesla за день упала на $15 млрд, а состояние самого Маска уменьшилось на $3 млрд.

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