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14:44 (мск), источник: Life.ru

Минстрой разрешил не начислять штрафы и на старые коммунальные долги

Минстрой напомнил управляющим компаниям: мораторий на долги по ЖКХ действует не только на «коронавирусную» задолженность, но и на старые коммунальные долги, накопленные до введения режима самоизоляции. О том, как сэкономить на коммуналке, разобрался Лайф.

Источник: РИА "Новости"

Хотя мораторий на взыскание долгов по ЖКХ был введен правительством еще в апреле, многие управляющие компании «поняли» его по-разному. Кто-то посчитал, что пени на образовавшуюся задолженность начислять можно, просто оплатить их надо будет только в следующем году. Кто-то честно не начислял пени на текущую задолженность, но тут же вспомнил о старых долгах и стал по ним «работать». Для таких непонятливых Минстрой недавно опубликовал письмо № 12360-ОГ/04, в котором начальник отдела управления жилищным фондом Лилия Егорова поставила точки на ё: если управляющая компания до 6 апреля не обращалась в суд для взыскания задолженности, то начисление любых пеней приостанавливается.

Впрочем, сложных вопросов от этого стало не меньше. Как не запутаться в трех коммунальных соснах (начисление, уплата, взыскание)?

Сложный мораторий

Собственно, мораторий на долги так не понравился управляющим компаниям, что по его поводу уже пришлось высказаться не только Минстрою, но и Роспотребнадзору, и даже Верховному суду.

Итак, согласно постановлению Правительства № 424, с 6 апреля введен временный мораторий на взыскание пеней по долгам, а также мораторий на «отключение» от услуг за долги и временное «автоматическое» продление права на субсидии на оплату ЖКУ.
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Механизм льготы такой. Если у гражданина образовался долг, либо оплата по квитанциям внесена с опозданием или не полностью — пени не начисляются и не взыскиваются в срок с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года. Это положение касается и тех долгов, на которые до 6 апреля пени начислить не успели. При этом, пени, которые были начислены до 6 апреля 2020, хотя и не взыскиваются, но подлежат отражению в платёжных документах. То есть, в 2021 году, по истечении моратория УК смогут предъявить к оплате ранее начисленные ими пени, если эти начисления были сделаны до апреля 2020 года.

О бытовых счетчиках

Кстати, некоторые УК подзабыли, что постановлением № 424, помимо всего, закреплён временный мораторий на поверку бытовых счётчиков.

Это положение, вызвало недовольство компаний, осуществляющие поверку счетчиков в жилых домах, они даже писали воззвание в правительство РФ, мол, так неправильно. В ответ на это письмо Росстандарт представил свои разъяснения к Постановлению № 424, согласно которым: бытовые счётчики могут использоваться потребителями коммунальных услуг без проведения поверок вплоть до 1 января 2021 года, а ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчётов.

Эти положения распространяются на все бытовые приборы учёта, включая те, у которых истёк срок поверки.

Можно ли не платить за ЖКУ?

Долги россиян за коммунальные услуги росли и до пандемии, согласно данным Минстроя за 2019 год они составили 1,39 трлн. рублей, в 2021 рост неплатежей ожидается в геометрической прогрессии. Поэтому уже сейчас большинство УК ведут реестр неплательщиков, делается это для того, чтобы в следующем году сразу начать взыскания просроченных платежей по упрощенной схеме «судебного приказа».

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Согласно ст. 121 Гражданского процессуального кодекса, управляющая компания может получить решение суда (судебный приказ) о взыскании с гражданина задолженности, при этом, в отличии от обычной судебной процедуры, в данном случае решение выносит единолично мировой судья, и он может действовать без судебного разбирательства и присутствия сторон. Для начала процедуры УК должна предоставляет судье подтверждающие документы о долге гражданина, его месте жительства и расчёт непогашенных платежей (общая сумма претензий не должна превышать 500 тыс. рублей).

С момента получения указанных документов в течении 5 дней судья объявляет своё решение и направляет его на исполнение судебным приставам, которые, в свою очередь, имеют право получить все данные о счетах неплательщика в налоговой инспекции, такое право им предоставлено ч.9.ст.69 Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Если средств для погашение долга на счетах должника будет достаточно — их спишут сразу, если денег для исполнения решения суда будет не хватать — списание будет происходить как только деньги попадут в банк от работодателя или по любому другому перечислению.

Поэтому, наш совет: если имеется текущая задолженность за услуги ЖКУ или поставщики этих услуг не правильно начислили плату, имеет смысл начать разбирательство данного вопроса уже сейчас. В случае, если ваши права нарушены, обратиться за судебной защитой лучше до конца года, тогда коммунальщики не смогут обратиться за «судебным приказом» по упрощенному порядку.

Максим Греков, Баязитова Александра

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