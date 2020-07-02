14:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство будет создавать рабочие места для безработных
Как заявил в четверг
«Сегодня правительство выделит более 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников», — сказал Мишустин.
Отметим, что с момента введения карантинных мер, которые привели к закрытию предприятий, правительство уже несколько раз расширяло список мер поддержки для потерявших работу. Сейчас помимо повышенного пособия по безработице они также могут претендовать на ряд выплат для детей. Впрочем, в отсутствие данных о динамике реально располагаемых доходов невозможно оценить, насколько сокращение в зарплатах было компенсировано социальными выплатами.
По данным Росстата за май, безработица в РФ составляет 6,1%, или 4,5 млн человек. До начала эпидемии коронавируса этот показатель составлял 4,8%, или 3,6 млн человек.
Анастасия Мануйлова