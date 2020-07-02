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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Как заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, правительство создаст для потерявших работу россиян рабочие места. На это из бюджета потратят более 4 млрд руб. Сколько рабочих мест на эти средства смогут создать регионы — пока неизвестно.

Источник: пресс-служба Правительства России

«Сегодня правительство выделит более 4 млрд руб. на создание временных рабочих мест, эти средства мы направим регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми.

Отметим, что с момента введения карантинных мер, которые привели к закрытию предприятий, правительство уже несколько раз расширяло список мер поддержки для потерявших работу. Сейчас помимо повышенного пособия по безработице они также могут претендовать на ряд выплат для детей. Впрочем, в отсутствие данных о динамике реально располагаемых доходов невозможно оценить, насколько сокращение в зарплатах было компенсировано социальными выплатами.

По данным Росстата за май, безработица в РФ составляет 6,1%, или 4,5 млн человек. До начала эпидемии коронавируса этот показатель составлял 4,8%, или 3,6 млн человек.

Анастасия Мануйлова

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