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00:56 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперты ожидают усиления деглобализации на фоне пандемии

Пандемия за считанные месяцы изменила деловой мир. Теперь здесь правят эгоизм, недоверие и игры «мы против них», утверждают эксперты Saxo Bank. Экономики многих стран при этом окажутся под давлением правительств, раздавших бизнесу субсидии и льготы. В этих условиях экономический прорыв становится невозможен. Россия, к сожалению, не выбивается из этого глобального тренда, считают аналитики.

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Источник: Reuters

Пандемия COVID-19 усилила деглобализацию и несет в себе огромные препятствия для будущего экономического роста, следует из доклада Saxo Bank (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В нем эксперты приводят оценки того, как пандемия коронавируса повлияла на экономику и политику.

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В последние три десятилетия, после окончания «холодной войны» и особенно после эпохального принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным за счет технического прогресса и экономической глобализации, утверждают они.

«Однако с начала президентства Дональда Трампа, а потом все быстрее и быстрее, за считанные месяцы пандемии COVID-19 миром стали править эгоизм, недоверие и игры «мы против них», — говорит главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, добавляя, что такой тренд прослеживается не только в политике, но и в экономике, в корпоративных цепочках поставок.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие месяцы масштабный отказ от глобальных цепочек поставок товаров и услуг и переход к автаркии принесут с собой массовое возвращение производства из-за рубежа на родину и новые программы по локализации.

Будет процветать идея «национальной самодостаточности».

В первую очередь это затронет производство медицинских товаров, «что объясняется позорной и практически всеобщей неготовностью к пандемии». Также «критически важными» будут объявлены энергетика, пищевые производства и высокие технологии. Рост издержек для локального производства при этом покажется менее существенны, чем политический императив независимости и самодостаточности.

Бесплатного сыра не бывает

«Попросту говоря, цены вырастут почти на все. Этот тренд на самодостаточность чрезвычайно дорого обойдется и потребителю, и правительствам большинства стран, и рынку труда», — говорит Якобсен.

На этом прогноз негативных проекций Saxo Bank на ближайшее будущее не заканчивается. Другой неприятный факт — пандемия ускорила смерть свободного рынка как двигателя экономики.

Стремление спасти от кризиса всех только повышает риск замедления роста ВВП.
Стин Якобсен
главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank

Кризис оказался столь разрушительным потому, что нагруженные долгами экономики разных стран, очень тонко настроенные и хрупкие, лишились этих настроек. Теперь центробанками разных стран введены нулевые или даже отрицательные ставки рефинансирования, везде действуют госгарантии спасения бизнесов.

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«Больше не будет “лесных пожаров”, оставляющих чистую плодородную землю новым деятелям, которые перезапустят экономику. Вместо этого нас ждет постоянное снижение производительности и реального роста ВВП при гигантской долговой нагрузке», — отмечается в докладе.

На пути восстановления экономического роста встанут все новые меры государственного регулирования для «спасения экономики и рабочих мест» за счет денег налогоплательщиков. Государственные траты — прямое и непрямое кредитование, выкупы долгов и гранты — во многих странах превысят 50% ВВП. Государство будет иметь мощный голос в советах директоров многих компаний.

«В лучшем случае мы приостанавливаем рыночную экономику, в худшем заменяем ее государственным капитализмом», — предупреждает банковский стратег Якобсен.

Госкапитализм в Росcии и в Сингапуре

Смерть свободного рынка означает, что мы движемся к модели глобального правительства. Иначе говоря, к модели государственного капитализма, считает глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Российская Федерация и Сингапур дают нам два крайних примера того, как сейчас выглядит государственный капитализм. В России 55% экономики сейчас находится в руках государства, а 28% рабочей силы занято непосредственно государством — это самый высокий уровень с середины 1990-х годов.
Кристофер Дембик

Контроль государства над экономикой был в СССР и происходит в современной России, и характеризуется отсутствием структурных реформ и повышением доли сверхбогатства у отдельных персон. На смену советской номенклатуре пришла новая элита, близкая к власти.

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С другой стороны, Сингапур по праву считают образцом эффективного государственного капитализма. С 1970-х годов эта страна отвергает систему «laissez-faire» (политику невмешательства), процветавшую в соседних странах. Государство в Сингапуре всегда играло центральную роль в экономике в качестве основного акционера отечественной промышленности и торговли. «Но в Сингапуре, в отличие от РФ, удалось создать успешные конкурентоспособные компании в ключевых сегментах рынка, таких как высокие технологии и полупроводники, в интересах большинства», — говорит Дембик.

Между этими двумя экстремальными моделями воздействия государства на экономику — российской и сингапурской — существует промежуточный, который может зависеть в основном от политической культуры каждой страны, заключает Дембик.

Российские эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», в основном разделяют прогноз Saxo Bank.

На фоне пандемии мы действительно начали наблюдать ускорение процесса протекционизма в отношениях между многими странами. Однако в ряде случаев, если не считать американскую экономику и инициативы президента Трампа, это вынужденные меры как ответы на те реальные вызовы.
Василий Карпунин
начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер»

Например, Россия и еще некоторые развивающиеся экономики были вынуждены переходить на «автономность» по многим направлениям, так как столкнулись с недружественными санкционными жестами со стороны некоторых западных стран, уточняет эксперт.

Безработица и коронавирус

Это все Трамп виноват

При этом Карпунин предлагает не смешивать политику протекционизма, которую насаждает Трамп, с общемировым трендом.

Если Трамп не переизберется, то процесс деглобализации со стороны США, скорее всего, прекратится. Как минимум, часть ограничений снимут.

Карпунин считает, что после пандемии процесс глобализации вновь будет запущен.
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«Это эволюционный процесс, к которому человечество шло долгие годы. Скатывания в спираль протекционизма, когда одни заградительные пошлины на импорт товаров сменяются ответными жесткими пошлинами, не жду. Это деструктивный путь, и многие это понимают», — заключает эксперт.

29 июня проблему негативного влияния коронавируса на экономику и менталитет обсуждали эксперты РАНХиГС и Института прикладного системного анализа (IIASA). «Чем дольше будет затягиваться эпидемический кризис, сопровождающийся ростом неопределенности и ухудшением экономической ситуации, тем сильнее будут снижаться уровень фертильности, то есть способность организма производить жизнеспособное потомство», — отметил во время онлайн-конференции заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей Шульгин.

По его оценкам, при наиболее благоприятном сценарии (окончание пандемии до конца текущего года) сокращение трудовых ресурсов России в период до 2030 года может составить порядка 400 тысяч человек.

Час разочарований
Что нас ждет после пандемии

Если пандемия продлится до 2024 года, потери могут составить свыше 1 млн человек.

По данным заведующей лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Аллы Макаренцевой, в последнее время у лиц фертильных возрастов снижается стремление к рождению ребенка. Среди бездетных выросла доля тех, кто не планирует заводить детей в ближайшее время. По сравнению с 2017 годом доля таких россиян выросла с 10% до 23%, а среди лиц, имеющих одного или более детей, с 36% до 52%.

Это прямое следствие роста заболеваемости, безработицы, считает Макаренцева. Кроме того, можно выделить социальные и психологические факторы, связанные с изменением стиля жизни, ростом неуверенности и ожиданиями второй волны коронавируса.

Рустем Фаляхов

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