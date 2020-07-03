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11:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

С пассажиров слетают маски. Авиация с трудом справляется с антивирусными рекомендациями

Как выяснил «Ъ», Ространснадзор за три недели июня выявил у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 03.07
Инфицировано667 883+6 718
19.06
7972
20.06
7889
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Скончалось9 859+176
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Выздоровело437 893+8 915
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Инфицировано10 881 281+187 221
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Скончалось521 545+5 335
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Выздоровело5 767 410+287 016
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19.062.07
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Чаще всего пассажиры, а также персонал аэропортов и авиакомпаний забывают надевать маски и перчатки. Кроме того, не во всех аэропортах на входе в терминал проверяют температуру пассажиров, не всегда это делается и при посадке на рейс. Эксперты считают некоторые из этих рекомендаций, в частности двойную термометрию, избыточными, но говорят, что совсем от них отказываться нельзя, так как это снизит доверие пассажиров к авиатранспорту.

Территориальные управления Госавианадзора с 1 по 24 июня провели 543 проверки соблюдения рекомендаций Минтранса по обеспечению санитарно-противоэпидемических мер. Всего было выявлено 518 нарушений у авиакомпаний и аэропортов, из них на аэропорты приходится 353 нарушения. Соответствующая статистика приводится в обращении замглавы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько (есть у «Ъ»).

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Проверки затронули 409 воздушных судов и 134 аэропорта. В письме господина Шнырева говорится, что в целом санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются, а число нарушений — снижается. Тем не менее проверяющие столкнулись с «типовыми фактами».

Среди наиболее часто встречающихся — отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний, в том числе у летного и кабинного экипажа.

Кроме того, измерение температуры у пассажиров при посадке на борт производится не во всех случаях, а в аэропортах не все входы в аэровокзалы оборудованы тепловизорами или бесконтактными термометрами. Не во всех аэропортах в полном объеме проводится регулярная уборка общественных зон с использованием дезинфицирующих средств.

В частности, исходя из результатов проверок, авиакомпании «Победа», «Глобус» (S7), «Азимут», Nord Star не проводят мониторинг температуры тела пассажиров при наличии симптомов инфекционных заболеваний.

Все остальные рекомендации Минтранса — дезинфекция самолетов перед совершением каждого рейса, ношение членами экипажей средств индивидуальной защиты, использование одноразовой посуды — эти авиакомпании исполняют.

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Проверка в Шереметьево 19 июня выявила отсутствие масок и перчаток у сотрудников погранслужбы и работников службы авиационной безопасности, стоящих у входа в самолет. В тот же день выявлено отсутствие бесконтактного термометра на борту самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» (аналогичные проблемы выявлены в других аэропортах также на самолетах S7 и «России»). В «Аэрофлоте» отказались от комментариев. Источник «Ъ» в компании утверждает, что та строго соблюдает все рекомендации, а самолеты укомплектованы антибактериальными салфетками, дезинфицирующими спреями, перчатками и масками. В Шереметьево «Ъ» заявили, что сотрудники «Шереметьево Безопасность» пользуются защитными средствами. При этом, по данным аэропорта, проверочные мероприятия со стороны Ространснадзора 19 июня не проводились, как и вообще в этом году.

В Домодедово 18 июня, по данным Ространснадзора, аэропорт не информировал пассажиров при помощи звуковых объявлений о необходимости пользоваться масками и перчатками. В Домодедово говорят, что не получали данное письмо, но недавно успешно прошли проверку на соблюдение требований. «Также на регулярной основе аэропорт направляет регулятору отчетность об исполнении требований санитарной безопасности, включая регулярное аудиоинформирование о необходимости носить в терминале средства индивидуальной защиты. Сотрудники на постоянной основе проходят тестирование на COVID-19», — говорят в аэропорту.

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В Пулково 18 июня не соблюдалась безопасная дистанция при посадке и высадке пассажиров, не использовались маски и перчатки. В «Воздушных воротах северной столицы» (ВВСС, управляет аэропортом Пулково) подчеркнули, что аэропорт отвечает за термометрию только на входе в терминал, при посадке на борт за измерение температуры отвечают представители авиакомпании. «СИЗ доступны в вендинговых автоматах при входе в пассажирский терминал, в залах регистрации, выдачи багажа и ожидания вылетов внутренних рейсов аэропорта Пулково, а также в магазинах и аптеках терминала аэропорта, — сказали в компании.— В Пулково проводится интенсивная уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей. Воздух в терминале Пулково обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов».

В Минтрансе говорят, что не планируют дополнять или корректировать методические рекомендации обеспечения санитарной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок. В министерстве добавили, что направили в Роспотребнадзор предложение о включении методических рекомендаций в разрабатываемые Роспотребнадзором Санитарные правила обеспечения безопасности на различных видах транспорта.

Сами требования Минтранса в ряде случаев противоречивы, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Доскональное выполнение рекомендаций приводит к затягиванию процедур, увеличению времени посадки на борт и росту нервозности пассажиров. Термометрия непосредственно перед посадкой создает заторы и увеличивает время, когда пассажиры находятся в непосредственной близости друг от друга. Кроме того, при посадке через телетрап может возникнуть сквозняк — движение воздушного потока вдоль очереди, что создает риск передачи инфекции», — отмечает он. С другой стороны, повсеместное нарушение рекомендаций снижает уровень доверия к эпидемиологической безопасности воздушного транспорта, констатирует Пантелеев. По его мнению, можно смягчить некоторые рекомендации, например отменить двойную термометрию, оставив только измерение температуры на входе в терминал. За исполнением остальных рекомендаций следует следить строже, полагает он.

Герман Костринский

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