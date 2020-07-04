08:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Российский уголь теряет Японию
Правительство страны закроет 110 из 140 угольных электростанций.
Япония к 2030 году намерена закрыть 110 из 140 своих угольных электростанций, что ударит по традиционным поставщикам энергетического угля в страну — Австралии, Индонезии и России. Хотя эта новость не является неожиданностью — ранее Япония утвердила стратегический план о сокращении выбросов углекислого газа, — российское правительство считало Японию перспективной с точки зрения наращивания поставок. Российские поставщики ожидают, что потребление увеличат другие страны региона.
Россия в ближайшие десять лет потеряет один из азиатских рынков сбыта угля. К 2030 году, сообщает агентство Kyodo, Япония намерена закрыть 100 наименее эффективных угольных ТЭС. Всего в стране 140 угольных станций, из них 114 отнесены к относительно неэффективным.
По словам Кадзиямы, среди мер по повышению роли ВИЭ — изменение законодательства, регулирующего доступ к электросетям.
На уголь приходится 32% в энергобалансе Японии, на ВИЭ — всего 17%. Долю угля к 2030 году планируется снизить до 26%. 99% своих потребностей в угле Япония обеспечивает за счет импорта. Она является крупнейшим мировым покупателем угля, на нее в 2019 году приходилось 17,6% всего импортируемого угля в стоимостном выражении ($23,3 млрд), всего страна импортировала 125 млн тонн угля. Главными поставщиками являются Австралия (61%), Индонезия (15%) и Россия (11%). В 2019 году Россия экспортировала в Японию 20 млн тонн угля на $1,9 млрд.
Азиатский рынок является одним из ключевых для российского энергетического угля, спрос на который на фоне пандемии и жесткой конкуренции с газом резко упал. При этом стратегия развития угольной промышленности не предполагает снижения ни добычи, ни поставок на восточные рынки. По консервативному сценарию экспорт в Азию ожидается в 190 млн тонн, а при оптимистичном — в 261 млн тонн.
Наибольший прирост можно обеспечить за счет Китая, Индии, Кореи, Вьетнама и Японии (стратегия была одобрена до решения японского правительства).
Закрытие японского рынка затронет крупнейшего производителя угля в России — СУЭК Андрея Мельниченко. В годовом отчете СУЭК говорится, что Япония, которая является для компании одним из основных рынков, в 2018 году одобрила пятый стратегический энергетический план, согласно которому к 2030 году планируется снизить выбросы углекислого газа на 26% по сравнению с 2013 годом.
Таким образом, потребление угля Японией снизится на 11 млн тонн, до 114 млн тонн. Также сократится спрос на импортируемый уголь со стороны Китая — на 76 млн тонн, до 144 млн тонн. Однако СУЭК ожидает роста объемов импорта со стороны Вьетнама, Малайзии и Филиппин — на 90 млн тонн, до 220 млн тонн, а также Индии — на 26 млн тонн, до 205 млн тонн. В СУЭК оперативно не ответили на запрос «Ъ».
Руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли KPMG в России и СНГ Ольга Плевако считает, что добыча энергетического угля последние годы находится под давлением на фоне закрытия угольных электростанций в Европе и снижения потребления на этом направлении. По ее мнению, сообщения о планах по сокращению угольной генерации в Японии — в целом не самая позитивная новость, однако ситуацию не стоит драматизировать, поскольку переориентация энергетической отрасли на возобновляемые источники потребует существенных инвестиций, которые могут быть ограничены в условиях текущего экономического кризиса и его последствий. Уголь будет еще долго оставаться относительно дешевым, хотя и «грязным», источником энергии и будет востребован в странах с развивающейся экономикой и в условиях экономического спада, полагает эксперт.
Евгений Зайнуллин.