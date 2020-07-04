В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

В настоящее время при покупке жилья, официально работающий гражданин может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн рублей, а также с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту. Такие суммы, по мнению законодателя, далеки от реальной стоимости жилья, особенно в мегаполисах.
«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — написал Федоров.
Адвокат, партнер юридической группы Novator Александр Катков, объяснил действующий сейчас механизм налогового вычета, который можно оформить через налоговую службу или работодателя.
«Если человек купил квартиру, условно, за 8 млн рублей, из которых 6 млн взял в кредит, он уплатит порядка 3,5 млн по процентам — в зависимости от ставки. И основной вычет он получит с 2 млн рублей — 260 тыс., а второй, дополнительный — с суммы 3 млн», — рассказал он.
29 июня правительство России расширило возможности для получения гражданами льготной ипотеки.
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.