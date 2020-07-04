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10:11 (мск), источник: Известия

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров обратился к правительству с предложением удвоить суммы, с которых можно получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает RT.

Источник: Известия

В настоящее время при покупке жилья, официально работающий гражданин может совершить возврат НДФЛ (13%) с суммы до 2 млн рублей, а также с суммы до 3 млн рублей по процентам по кредиту. Такие суммы, по мнению законодателя, далеки от реальной стоимости жилья, особенно в мегаполисах.

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«В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», — написал Федоров.

Адвокат, партнер юридической группы Novator Александр Катков, объяснил действующий сейчас механизм налогового вычета, который можно оформить через налоговую службу или работодателя.

«Если человек купил квартиру, условно, за 8 млн рублей, из которых 6 млн взял в кредит, он уплатит порядка 3,5 млн по процентам — в зависимости от ставки. И основной вычет он получит с 2 млн рублей — 260 тыс., а второй, дополнительный — с суммы 3 млн», — рассказал он.

29 июня правительство России расширило возможности для получения гражданами льготной ипотеки.

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с предложением распространить льготную ипотеку в 6,5% годовых на покупку квартир стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн.

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