Влюблённые превратили потрёпанный школьный автобус в дом своей мечты, и вот как им это удалось

Тайлер Хьортинг и Лекси О'Брайен работали барменами в Лос-Анджелесе, США, когда поняли, что тратят слишком много денег на аренду крошечной квартирки с посредственным ремонтом. Тогда они начали присматриваться к альтернативным видам недвижимости и наткнулись на сообщество «автобусной жизни». Поклонники этой философии превращают машины в крошечные дома на колёсах. И паре эта идея понравилась.
В конце 2017 года они купили свой автобус по объявлению на «Крейгслисте» за десять тысяч долларов (700 тыс. рублей). Тогда же пара рассказала об этом в инстаграм-аккаунте One Wild Ride Bus. Сразу после покупки ребята начали переоборудовать своё новое жилище. Начали с главного — мотора и колёс. Дальше принялись за внутреннюю отделку.
У Тайлера и Лекси ушло больше восьми месяцев на то, чтобы привести автобус в порядок. Они тратили на это каждую свободную минутку после работы и на выходных. Практически всё они делали самостоятельно. Специалистам они доверили только электрику и водопровод.
На ремонт у пары ушло ещё 25 тысяч долларов (1,75 млн рублей), но результат того стоит, ведь у них получился самый настоящий дом мечты. И то, что он на колёсах, делает его лишь лучше. После ремонта ребята продали всё, что у них было, и полтора года колесили по Штатам, выбирая себе новое место для жизни. В конце 2019-го они обосновались в Техасе, пишет Insider.