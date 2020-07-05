Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы
Фоторепортажи
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
45Парад Победы в Москве
18:29 (мск), источник: Life.ru

Влюблённые превратили потрёпанный школьный автобус в дом своей мечты, и вот как им это удалось

Чуть больше двух лет назад пара из США купила себе старый школьный автобус. Сейчас ребята на постоянной основе живут в 17 квадратных метрах, но ни о чём не жалеют, ведь перед ними теперь открыт целый мир.

Источник: Life.ru

Тайлер Хьортинг и Лекси О'Брайен работали барменами в Лос-Анджелесе, США, когда поняли, что тратят слишком много денег на аренду крошечной квартирки с посредственным ремонтом. Тогда они начали присматриваться к альтернативным видам недвижимости и наткнулись на сообщество «автобусной жизни». Поклонники этой философии превращают машины в крошечные дома на колёсах. И паре эта идея понравилась.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце 2017 года они купили свой автобус по объявлению на «Крейгслисте» за десять тысяч долларов (700 тыс. рублей). Тогда же пара рассказала об этом в инстаграм-аккаунте One Wild Ride Bus. Сразу после покупки ребята начали переоборудовать своё новое жилище. Начали с главного — мотора и колёс. Дальше принялись за внутреннюю отделку.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Тайлера и Лекси ушло больше восьми месяцев на то, чтобы привести автобус в порядок. Они тратили на это каждую свободную минутку после работы и на выходных. Практически всё они делали самостоятельно. Специалистам они доверили только электрику и водопровод.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На ремонт у пары ушло ещё 25 тысяч долларов (1,75 млн рублей), но результат того стоит, ведь у них получился самый настоящий дом мечты. И то, что он на колёсах, делает его лишь лучше. После ремонта ребята продали всё, что у них было, и полтора года колесили по Штатам, выбирая себе новое место для жизни. В конце 2019-го они обосновались в Техасе, пишет Insider.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Откровенные фотосессии и совместные тренировки. Самая сексуальная пара в М
"Локомотив" потерял очки в игре с "Сочи" и приблизил "Зенит" к досрочному
Путин рассказал о недостатках в Конституции СССР
ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу
Бородай: республики Донбасса скоро станут частью России
В Чикаго в День независимости открыли стрельбу по прохожим
Актер Вилле Хаапасало стал продавать хачапури (фото, видео)
Четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ
Здоровье
20 самых вредных продуктов Разбираемся, какие продукты диетологи считают вредными, и главное, почему.
Hi-Tech
Зачем в 4G модеме карта памяти Она расширяет функционал устройства
Горячие темы на Авто
Колумб и море 240
Курилка или Путинка ? 178
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 134
Путешествие выходного дня. 124
Кино
Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная» Популярный актер театра и кино — о пагубных зависимостях, реакции на трагедию с участием отца и стрессе во время самоизоляции
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Президент отметил эффективность выбранной стратегии поддержки населения
Это мудрый шаг: президент увеличил финансирование медицины и образования
Популярные темы на «Детях»
Можно ли спасти семью, или это конец? 139
Наш отпуск во время пандемии короны в Дании. 113
Раннее приучение к горшку 94
Не виноватая я 87
Леди
Экс-жена Павла Прилучного закрутила новый роман (фото) Актриса показала фото в обнимку с таинственным незнакомцем.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь