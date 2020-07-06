Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
8Московский зоопарк. Изоляция
12:14 (мск), источник: Интерфакс

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Евро и доллар США активно растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 81 руб./EUR1 впервые с 6 мая, доллар приближается к уровню 72 руб./$1.

ЦБ: $ 70.4999   -0.02 € 79.2207   -0.30 ММВБ: $ 71.9300   +0.56 € 81.1650   +0.88
Источник: Reuters

Курс доллара США составил 71,73 руб./$1 в 11:09 по Москве 6 июля, что на 35,37 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,98 руб./EUR1, подорожав на 68,5 копейки. Чуть ранее евро поднялся до 81,015 руб./EUR1 впервые с 6 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,49 копейки — до 75,89 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», после уверенного роста на открытии торгов ранее в понедельник рубль перешел к быстрому снижению к доллару и евро.

На рынки вернулись опасения, связанные с санкционной темой против России.
Читайте также
Доллару предсказали серьезный обвал

На прошлой неделе предложения ввести против России новые санкции после сообщений СМИ о том, что РФ предлагала бойцам движения «Талибан» (запрещено в РФ как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных, сделали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената США по международным отношениям демократ Боб Менендес.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что назовет имена граждан России и подданных Саудовской Аравии, которым грозят визовые запреты и замораживание активов за предполагаемые нарушения прав человека. Санкции на основании английской версии американского «акта Магнитского» от 2012 года планируется ввести против тех российских представителей, которых Лондон считает причастными к смерти в России юриста Сергея Магнитского в тюрьме в 2009 году.

 Саудовская Аравия пригрозила ценовой войной на нефтерынке из-за неисполненных обязательств
Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже
Человек с гармонией: умер Эннио Морриконе
Определен уровень бедности в России
СМИ: украинский флот готовится к конфронтации с Россией
В России начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
Тест: сможете ли вы ответить на вопросы из ЕГЭ по русскому языку
Российские ученые обнаружили новый физический парадокс
По следу крови. Зачем студенты идут в «ковидные» больницы
Здоровье
Студентка перепутала опасную болезнь с похмельем и оказалась парализована Физиотерапевты спасли ее.
Hi-Tech
Невероятное происшествие в горах. Почему это плохо Планета продолжает страдать от изменения климата
Горячие темы на Авто
Колумб и море 285
Курилка или Путинка ? 178
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 135
Путешествие выходного дня. 126
Кино
Еве Грин — 40: любопытные факты о роковой и загадочной актрисе В честь юбилея сногсшибательной француженки вспоминаем интересные факты из ее биографии и самые яркие роли
Новости партнеров
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
Президент России: начинаем возвращаться к нормальной работе
Память о войне напоминает о стойкости нашего народа – президент России
Gnezdo.ru
5 примет того, что у вас в роду были дворяне
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Леди
Сумка за 150 тысяч и платье за 60: гардероб Лизы Песковой Разбираем секреты модного успеха дочки пресс-секретаря президента России.
Новости партнеров
Президент отметил эффективность выбранной стратегии поддержки населения
Ради России – на всё
Президент на равных поговорил с людьми о социальной господдержке
Это мудрый шаг: президент увеличил финансирование медицины и образования
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь