Путин: сроки открытия границ Европы для россиян неизвестны

«Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже “на земле”, не летают. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — заявил Путин (цитата по сайту Кремля).
Глава «Аэрофлота» сказал, что авиационная отрасль действительно столкнулась с очень серьезным кризисом. По его словам, в апреле перевозки упали на 95%, кресла были загружены на 33%.
«Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом — мы обычно в сутки перевозим 110−120 тыс. человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно», — сказал Савельев.
Напомним, с 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Запрет на международные полеты продлен до 1 августа. Россиянам, однако, разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. Росавиация предложила начать возобновление международных перевозок со стран СНГ.