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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: сроки открытия границ Европы для россиян неизвестны

Пока неясно, когда европейские страны откроют границы для россиян, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым. При этом он отметил, что авиационная отрасль больше всего пострадала из-за пандемии.

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Источник: AFP 2020

«Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже “на земле”, не летают. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

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Глава «Аэрофлота» сказал, что авиационная отрасль действительно столкнулась с очень серьезным кризисом. По его словам, в апреле перевозки упали на 95%, кресла были загружены на 33%.

«Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом — мы обычно в сутки перевозим 110−120 тыс. человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно», — сказал Савельев.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Запрет на международные полеты продлен до 1 августа. Россиянам, однако, разрешили выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками. Росавиация предложила начать возобновление международных перевозок со стран СНГ.

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