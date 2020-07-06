Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 июляВсемирный день поцелуя, встреча Джона Леннона и Пола Маккартни и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
19:22 (мск), источник: Коммерсантъ

«Норникель» оштрафовали на 150 млрд рублей

Росприроднадзор оценил вред экологии от разлива топлива в Норильске.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Ущерб окружающей среде от крупнейшей утечки дизтоплива под Норильском оценен в 147,7 млрд руб., сообщил Росприроднадзор. Это, вероятно, крупнейший подобный штраф в российской истории. Служба уже предложила дочерней структуре «Норникеля», на ТЭЦ которой произошла утечка, добровольно возместить ущерб. Сама компания уже заявляла о готовности выплатить все начисленные штрафы.

Читайте также
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

Ущерб экологии от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 «Норникеля» оценен в 147,7 млрд руб., сообщает Росприроднадзор. По оценке ведомства, вред, нанесенный водным объектам, составляет 147 млрд руб., а почвам — 738 млн руб. Согласно сообщению, служба направила требования о добровольном возмещении ущерба Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в состав ГМК. «Ъ» направил запрос в пресс-службу компании.

Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». В результате просадки опор фундамента в окружающую среду, в том числе в две речки, попало более 21 тыс. тонн зимнего дизельного топлива. «Норникель» придерживается версии, что причиной стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Компания намерена организовать мониторинг вечной мерзлоты.

Акции «Норникеля» на новостях о столь большом штрафе перешли к падению и на 18:20 мск теряют около 3% на Московской бирже. Сама компания оценивала свои затраты на ликвидацию последствий аварии в 10 млрд руб.

Штраф, выписанный Росприроднадзором, один из крупнейших в российской истории.

Формально большие по размеру претензии предъявлялись иностранным акционерам проекта «Сахалин-2» в 2007 году, но в реальности после вхождения в проект «Газпрома» выплачивать их не пришлось.

Читайте также
﻿Катастрофа «Норникеля» — только начало. Полстраны под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты

Несмотря на большой размер штрафа, «Норникель», без сомнения, способен его выплатить.

По итогам 2019 года «Норникель» отчитался о росте чистой прибыли почти вдвое — до $6 млрд, а показателя EBITDA — на 27%, до $7,9 млрд. В апреле 2020 года компания сообщала, что провела мобилизацию действующих кредитных линий и создала денежный резерв в размере около $5 млрд. Вместе с неиспользованными кредитными линиями общий размер подушки ликвидности превышает $7 млрд, что позволяет обслуживать и выплачивать долги в течение трех лет без привлечения дополнительного финансирования.

Глава компании Владимир Потанин в ходе совещаний с президентом России Владимиром Путиным говорил, что «Норникель» готов уплатить любые назначенные штрафы. При этом основные акционеры ГМК готовы рассмотреть вопрос о корректировке дивидендов, чтобы поддержать компанию.

Евгений Зайнуллин

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Разлив топлива в Норильске
 Ефремов отказался от своих слов после смертельного ДТП
Путин рассказал о сроках открытия границ для россиян
Великобритания ввела санкции против 25 россиян
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о хищении
Захарова объяснила, чем отличаются американцы от россиян
Кремль прокомментировал слова командующего ВМС Украины
Gnezdo.ru
5 примет того, что у вас в роду были дворяне
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Hi-Tech
Названы самые популярные смартфоны 2020 года в России Итоги полугодия
Горячие темы на Авто
Колумб и море 297
Курилка или Путинка ? 178
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 135
Путешествие выходного дня. 126
Кино
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу Михаил Казаков рассказал о своей госпитализации
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Жертвы недопустимы
Буйнова похоронят рядом с родственниками Заворотнюк
Дети
«Просто космос»: 14-летняя дочь Водяновой изумила сеть красотой Супермодель показала новый снимок с Невой
Леди
Сумка за 150 тысяч и платье за 60: гардероб Лизы Песковой Разбираем секреты модного успеха дочки пресс-секретаря президента России.
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Президент России возвращает власти к реальности – нужна обратная связь
Полный доступ. Операторам дадут доступ к инфраструктуре строящихся домов
Человеческие качества россиян вызвали чувство гордости у Президента
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь