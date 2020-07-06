19:22 (мск), источник: Коммерсантъ
«Норникель» оштрафовали на 150 млрд рублей
Росприроднадзор оценил вред экологии от разлива топлива в Норильске.
Ущерб окружающей среде от крупнейшей утечки дизтоплива под Норильском оценен в 147,7 млрд руб., сообщил Росприроднадзор. Это, вероятно, крупнейший подобный штраф в российской истории. Служба уже предложила дочерней структуре «Норникеля», на ТЭЦ которой произошла утечка, добровольно возместить ущерб. Сама компания уже заявляла о готовности выплатить все начисленные штрафы.
Ущерб экологии от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 «Норникеля» оценен в 147,7 млрд руб., сообщает Росприроднадзор. По оценке ведомства, вред, нанесенный водным объектам, составляет 147 млрд руб., а почвам — 738 млн руб. Согласно сообщению, служба направила требования о добровольном возмещении ущерба
Авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». В результате просадки опор фундамента в окружающую среду, в том числе в две речки, попало более 21 тыс. тонн зимнего дизельного топлива. «Норникель» придерживается версии, что причиной стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Компания намерена организовать мониторинг вечной мерзлоты.
Акции «Норникеля» на новостях о столь большом штрафе перешли к падению и на 18:20 мск теряют около 3% на Московской бирже. Сама компания оценивала свои затраты на ликвидацию последствий аварии в 10 млрд руб.
Формально большие по размеру претензии предъявлялись иностранным акционерам проекта «Сахалин-2» в 2007 году, но в реальности после вхождения в проект «Газпрома» выплачивать их не пришлось.
Несмотря на большой размер штрафа, «Норникель», без сомнения, способен его выплатить.
По итогам 2019 года «Норникель» отчитался о росте чистой прибыли почти вдвое — до $6 млрд, а показателя EBITDA — на 27%, до $7,9 млрд. В апреле 2020 года компания сообщала, что провела мобилизацию действующих кредитных линий и создала денежный резерв в размере около $5 млрд. Вместе с неиспользованными кредитными линиями общий размер подушки ликвидности превышает $7 млрд, что позволяет обслуживать и выплачивать долги в течение трех лет без привлечения дополнительного финансирования.
Глава компании Владимир Потанин в ходе совещаний с президентом России Владимиром Путиным говорил, что «Норникель» готов уплатить любые назначенные штрафы. При этом основные акционеры ГМК готовы рассмотреть вопрос о корректировке дивидендов, чтобы поддержать компанию.
Евгений Зайнуллин