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09:15 (мск), источник: Life.ru

Пустой счет. Почему клиенты теряют деньги в банках

Этим летом клиенты стали активно жаловаться на пропажу денег в банках. Одни неожиданно для себя вложились в рискованные активы, другим навязали ненужный продукт, третьи просто обнаружили, что их счёт опустел. Лайф разбирался, почему исчезают деньги и как защитить сбережения.

Источник: velikorodov94/СС0

— Пришли в банк, а оператор нам предлагает сделать вклад в паевой инвестиционный фонд. Очень бойко всё рассказал, с диаграммами и графиками красочными. Очень долго нам расписывал привлекательность такого вложения. Мы и вложились — якобы с наименьшими рисками. Прошло больше полугода, а у нас постоянный большой минус на вкладе. Дохода нет и, скорее всего, не будет, — так звучит одна из многочисленных жалоб на портале banki.ru.

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Сейчас простые вкладчики банков стали всё чаще интересоваться альтернативными инвестициями: акциями, ОФЗ, ПИФами. Растёт число людей, которые открывают брокерские счета. Вроде бы ничего сложного, достаточно зайти в онлайн-банк — и сразу можно стать инвестором. На это часто обращают внимание сотрудники банков, которые сейчас активно заманивают клиентов новыми предложениями.

— Люди интересуются альтернативными инвестициями, так как процентные ставки по вкладам стали очень низкими и постоянно падают. По долларовым депозитам они составляют менее 1%, вклады в евро большинство банков не принимают, рублёвые депозиты дают 3−4%, ОФЗ — 5%, — рассказывает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Помимо ставок по вкладам за период пандемии упал и доход банковских специалистов в области продаж, и сейчас они пытаются наверстать упущенную прибыль.

Как поясняет Александр Разуваев, заработок специалистов в области продаж зависит от объёма реализованных продуктов и услуг. Надо это прекрасно понимать. И воспринимать предложения работников банков критически.

— Вряд ли можно найти альтернативу вкладу при сохранении уровня юридической защиты денег. Все варианты повышенного дохода будут связаны с повышением степени риска. Например, при покупке акций или облигаций, даже при использовании услуг крупного и надёжного банка, инвестор самостоятельно несёт риск снижения их цены или дефолта эмитента. Дивиденды или выплаты по облигациям, так же как и стоимость самих ценных бумаг, не застрахованы в рамках системы страхования вкладов. На финансовом рынке существуют юридически сложные инструменты страхования риска потерь, но ими в большинстве случаев не сможет воспользоваться рядовой инвестор, — объясняет партнёр, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

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Ещё одна распространённая проблема — это так называемый мисселинг. Проще говоря, недобросовестная продажа одного финансового продукта под видом другого. При этом консультанты умалчивают о важных нюансах предлагаемых инвестиций.

Классический пример — продажа полиса инвестиционного страхования жизни вместо открытия банковского вклада. При этом вложения в ИСЖ не защищены государством. Люди, которые его открывают, могут получить и убытки. Также при вложениях в ИСЖ нельзя вернуть всю сумму до конца срока действия договора.

Чтобы не потерять последние сбережения в банке, экономисты советуют обратить внимание на два момента. Первый — чем выше обещают доходность какого-то продукта, тем выше риск. Плюс классического вклада в том, что он застрахован. Сумму в пределах 1,4 млн выплатят в любом случае, даже если у банка возникнут проблемы. У высокодоходных вложений высокие риски потерять деньги.

В нынешних условиях стоимость тех же акций может быть непредсказуемой. Отсюда вытекает второй момент — никогда не стоит вкладывать в рисковые активы последние деньги.

Пытаясь заработать, здесь всегда нужно быть готовым и к возможным потерям.

Впрочем, проценты по многим вкладам сейчас уже не перекрывают даже возможный уровень инфляции. Так что число желающих найти альтернативные инвестиции, скорее всего, будет расти.

— Тем, кто хочет заработать, я бы посоветовал рынок акций. Дивидендная доходность тут может составить 7−8% или даже выше. Вероятно, в текущем году покупок акций будет уже даже больше, чем облигаций. С начала года в России 1,25 млн человек открыли брокерские счета, а их общее число достигло 5,1 миллиона.
Александр Разуваев

Александр Разуваев обращает внимание, что объём сделок частных инвесторов на рынке акций взлетел в 2,5 раза относительно прошлого года, а их доля в обороте достигла 43%. По оценкам участников рынка, по итогам 2020 года число уникальных брокерских счетов может превысить 7 миллионов.

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