Пустой счет. Почему клиенты теряют деньги в банках

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— Пришли в банк, а оператор нам предлагает сделать вклад в паевой инвестиционный фонд. Очень бойко всё рассказал, с диаграммами и графиками красочными. Очень долго нам расписывал привлекательность такого вложения. Мы и вложились — якобы с наименьшими рисками. Прошло больше полугода, а у нас постоянный большой минус на вкладе. Дохода нет и, скорее всего, не будет, — так звучит одна из многочисленных жалоб на портале banki.ru.
Сейчас простые вкладчики банков стали всё чаще интересоваться альтернативными инвестициями: акциями, ОФЗ, ПИФами. Растёт число людей, которые открывают брокерские счета. Вроде бы ничего сложного, достаточно зайти в онлайн-банк — и сразу можно стать инвестором. На это часто обращают внимание сотрудники банков, которые сейчас активно заманивают клиентов новыми предложениями.
— Люди интересуются альтернативными инвестициями, так как процентные ставки по вкладам стали очень низкими и постоянно падают. По долларовым депозитам они составляют менее 1%, вклады в евро большинство банков не принимают, рублёвые депозиты дают 3−4%, ОФЗ — 5%, — рассказывает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Помимо ставок по вкладам за период пандемии упал и доход банковских специалистов в области продаж, и сейчас они пытаются наверстать упущенную прибыль.
Как поясняет Александр Разуваев, заработок специалистов в области продаж зависит от объёма реализованных продуктов и услуг. Надо это прекрасно понимать. И воспринимать предложения работников банков критически.
— Вряд ли можно найти альтернативу вкладу при сохранении уровня юридической защиты денег. Все варианты повышенного дохода будут связаны с повышением степени риска. Например, при покупке акций или облигаций, даже при использовании услуг крупного и надёжного банка, инвестор самостоятельно несёт риск снижения их цены или дефолта эмитента. Дивиденды или выплаты по облигациям, так же как и стоимость самих ценных бумаг, не застрахованы в рамках системы страхования вкладов. На финансовом рынке существуют юридически сложные инструменты страхования риска потерь, но ими в большинстве случаев не сможет воспользоваться рядовой инвестор, — объясняет партнёр, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.
Ещё одна распространённая проблема — это так называемый мисселинг. Проще говоря, недобросовестная продажа одного финансового продукта под видом другого. При этом консультанты умалчивают о важных нюансах предлагаемых инвестиций.
Классический пример — продажа полиса инвестиционного страхования жизни вместо открытия банковского вклада. При этом вложения в ИСЖ не защищены государством. Люди, которые его открывают, могут получить и убытки. Также при вложениях в ИСЖ нельзя вернуть всю сумму до конца срока действия договора.
Чтобы не потерять последние сбережения в банке, экономисты советуют обратить внимание на два момента. Первый — чем выше обещают доходность какого-то продукта, тем выше риск. Плюс классического вклада в том, что он застрахован. Сумму в пределах 1,4 млн выплатят в любом случае, даже если у банка возникнут проблемы. У высокодоходных вложений высокие риски потерять деньги.
В нынешних условиях стоимость тех же акций может быть непредсказуемой. Отсюда вытекает второй момент — никогда не стоит вкладывать в рисковые активы последние деньги.
Пытаясь заработать, здесь всегда нужно быть готовым и к возможным потерям.
Впрочем, проценты по многим вкладам сейчас уже не перекрывают даже возможный уровень инфляции. Так что число желающих найти альтернативные инвестиции, скорее всего, будет расти.
— Тем, кто хочет заработать, я бы посоветовал рынок акций. Дивидендная доходность тут может составить 7−8% или даже выше. Вероятно, в текущем году покупок акций будет уже даже больше, чем облигаций. С начала года в России 1,25 млн человек открыли брокерские счета, а их общее число достигло 5,1 миллиона.
Александр Разуваев обращает внимание, что объём сделок частных инвесторов на рынке акций взлетел в 2,5 раза относительно прошлого года, а их доля в обороте достигла 43%. По оценкам участников рынка, по итогам 2020 года число уникальных брокерских счетов может превысить 7 миллионов.
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