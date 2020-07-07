Детские деньги положили на телефон. Социальные выплаты поддержали сотовый ритейл

Независимые региональные розничные сети электроники зафиксировали всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. в первые дни июня и июля, рассказали «Ъ» источник в одной из компаний и подтвердил партнер нескольких федеральных сетей электроники. По словам последнего, продажи в эти дни были практически на уровне предновогодних, в связи с чем ряд партнеров теперь спешно делают новые заказы на поставки.
Ажиотаж источники «Ъ» связывают с поступившими в эти числа россиянам выплатами на детей. Выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне по 10 тыс. руб. в рамках поддержки в период пандемии коронавируса поручил 11 мая президент Владимир Путин. 23 июня он объявил об аналогичной выплате в июле. Всего на эти цели было направлено 548 млрд руб.
О том, что продажи смартфонов в России за первую неделю июня выросли на 31% в натуральном и на 33% в денежном выражении к аналогичному периоду 2019 года, «Ъ» сообщал со ссылкой на данные GfK 22 июня. Наибольший прирост продаж — на 48% в штуках по сравнению с предыдущей неделей — тогда показали как раз смартфоны ценой ниже 10 тыс. руб.
С 1 по 7 июня продажи на всем российском рынке смартфонов в этом ценовом сегменте выросли на 32% в натуральном выражении и на 24% в денежном в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отметили в «Связном».
По данным ритейлера, чаще всего устройства покупали жители Кемерово, Омска и Оренбурга.
А по данным «М. Видео-Эльдорадо», в первую неделю июня росла доля как недорогих устройств от 3 тыс. до 10 тыс. руб., так и более функциональных моделей стоимостью 20−30 тыс. руб. и выше. В сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в июне продажи устройств стоимостью до 5 тыс. руб. выросли на 74%, а основную часть в продажах с долей 38% заняли смартфоны стоимостью от 5 тыс. до 10 тыс. руб. В тройке лидеров по количеству проданных устройств, по данным компании, были Samsung, Honor и Xiaomi, а по выручке — Samsung, Apple и Honor.
В МТС резкий рост продаж гаджетов в июне объясняют совокупностью причин — открытием после карантина торговых центров, отложенным спросом и снижением трат россиян на отдых.
При этом потребители действительно делали выбор в пользу доступных устройств, которые можно купить за собственные деньги без дополнительных финансовых инструментов, подтверждают в компании. По оценке аналитиков МТС, с апреля по июнь количество выданных кредитов на смартфоны в России снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по июнь, по оценке оператора, в России было продано 13,6 млн смартфонов на 223 млрд руб., что на 3% больше в натуральном и на 5,1% в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.
Продажи недорогих смартфонов в июне поддержали отрасль, в том числе благодаря им российский рынок стал единственным, который показал рост среди всех европейских, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
При этом родители покупали смартфоны не столько для детей, сколько на замену своих устаревших аппаратов, считает аналитик.
Смартфоны и другие гаджеты сейчас составляют конкуренцию игрушкам, причем они востребованы и детьми, и подростками, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, поэтому неудивительно, что часть социальных выплат на детей пришла в сегмент мобильных устройств. «Для крупных федеральных ритейлеров электроники это заметные продажи, которые могут поддержать их после спада продаж в период карантина», — согласен он. В то же время, по его словам, сейчас заметен общий рост продаж товаров в
Юлия Тишина