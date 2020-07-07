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11:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Поставщики продуктов не поддались на промоакцию. «Руспродсоюз» жалуется на скидки ритейлеров

Пытаясь согласовать с сетями новые закупочные цены, поставщики продуктов часто сталкиваются с тем, что ритейлеры навязывают им участие в промоакциях. Такая практика обсуждалась органом саморегулирования рынка и была признана недобросовестной. Однако производители, не рассчитывая на изменение ситуации, предлагают государству вмешаться в процесс регулирования скидок.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ассоциация «Руспродсоюз» (объединяет «Русское море», «Макфу», «Царицыно» и др.) обратилась в комиссию по применению Кодекса добросовестных практик (КДП, регулирует отношения сетей и поставщиков на добровольной основе) по вопросу навязывания дополнительных условий в процессе согласования новых цен. Копия протокола заседания комиссии есть у «Ъ».

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Как следует из документа, речь идет о требованиях ритейлеров снизить на определенный период цены на поставляемую продукцию или принять в обязательном порядке участие со своей продукцией в промоакциях сетей.

По словам зампреда правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, когда сети требуют в процессе согласования изменения цен провести промо, поставщик зачастую уже работает себе в убыток, а дополнительное снижение цены только ухудшает его положение, «особенно это вредно сейчас, когда производители вытащили на себе пиковый спрос на продукты, связанные с этим расходы и круглосуточные смены». При этом процесс согласования цен порой затягивается на несколько месяцев, добавляет он. Как говорится в протоколе, комиссия по применению КДП признала практику навязывания сторонами дополнительных условий при согласовании изменения цены недобросовестной.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев указывает, что вопрос согласования новых цен достаточно острый:

Поставщики не могут остановить отгрузки по старым ценам из-за рисков штрафов со стороны сетей и стремятся ускорить процесс согласования новых ценников. А сети, со своей стороны, не спешат с принятием решения, боясь падения продаж.

При этом такие темы становятся еще более актуальными, например, после девальвации рубля, указывает он.

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Источник «Ъ» в крупной продуктовой компании поясняет, что от согласия поставщиков участвовать в промоакциях зависит готовность сетей рассматривать изменение цен.

По его словам, со сложностями в этом вопросе больше сталкиваются средние и малые поставщики, которые могут просить сети поднять закупочные цены на 4−10% единовременно, но спрос на такую продукцию ритейлеры готовы поддерживать скидками для покупателей. Крупные производители обычно просят повысить цены примерно на 2%, к тому же и так постоянно участвуют в промо, объясняет собеседник «Ъ».

Председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.) Сергей Беляков говорит, что проведение промо всегда согласуется сторонами.

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«Оно может быть связано с запросом на оценку рынка для продвижения новых товаров с неочевидным спросом. Сегодня главная причина — пока недостаточно высокий уровень покупательной способности», — добавляет он, подчеркивая, что любое навязывание условий договора, в том числе промо, недопустимо. По словам Дмитрия Леонова, только пятая часть членов «Руспродсоюза» не сталкивались с практикой навязывания промо, «более того, это нередко становится условием вывода на полки нового товара». В «Ленте» заявили «Ъ», что решение об изменении цены принимается с учетом множества факторов, обсуждается с каждым поставщиком и отвечает интересам обеих сторон.

Между тем доля промо в товарах повседневного спроса (FMCG) снова начала расти. По данным Nielsen, если в марте во время ажиотажного спроса на продукты в связи с пандемией COVID-19 доля промо сокращалась до 45%, то в мае показатель вернулся к докризисному значению — около 50%. По итогам 2019 года доля промо в FMCG была 56% в натуральном выражении и 54% в деньгах. Массовое промо действительно становится проблемой, что мешает нормальной конкуренции, указывает источник «Ъ» в продуктовой компании. По его словам, впору поставить вопрос о государственном регулировании глубины скидок.

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