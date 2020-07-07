Кризис с чужого плеча. Россияне зачастили в секонд-хенды

Выручка магазинов секонд-хенд в июне выросла в 1,4 раза год к году. А количество трансакций за этот же период увеличилось в 1,1 раза. Такие данные по запросу «Ъ» предоставил Московский кредитный банк (МКБ), проанализировав данные своей системы эквайринга. Там добавили, что оборот в целом всех комиссионных магазинов одежды в первом полугодии вырос на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Во время режима самоизоляции магазины секонд-хенд продолжали работать, принимая заказы онлайн и обеспечивая курьерскую доставку товаров. Но количество операций в апреле-мае упало в 20 раз, признают в МКБ. Правда, в этот период практически вдвое вырос средний чек: если до введения режима самоизоляции этот показатель составлял 2,2 тыс. руб., то в апреле и мае — соответственно 4,2 тыс. и 4,7 тыс. руб. В июне средний чек оказался на уровне 2,7 тыс. руб. В апреле и мае у потребителей ожидаемо рос уровень тревожности относительно будущих своих доходов, поэтому некоторые из них переключились на покупку из секонд-хенда дешевых товаров в большом количестве, объясняют аналитики МКБ.
Владелец сервиса «Свалка» Николай Носов говорит, что после введения ограничений он запустил онлайн-магазин, продажи через который увеличили средний чек примерно вдвое. Но в июне он зафиксировал шестикратное падение выручки год к году. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров убежден, что интерес потребителей к формату секонд-хенд локальный:
Вряд ли на этом фоне стоит ждать крупного сетевого игрока в сегменте, поскольку в долгосрочной перспективе потенциал его роста неочевиден.
Секонд-хенды практически отсутствуют на рынке российского франчайзинга, соглашается эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Пока ни одной из существующих сетей не удалось выйти на уровень с серьезным федеральным охватом. Сейчас, продолжает эксперт, этот спрос принимают на себя магазины низких и фиксированных цен. Количество заявок на такой формат среди франчайзи в июне выросло год к году на 45%, продолжает она. Кроме этого формата, считает госпожа Рождественская, на российском фешен-рынке будет активно развиваться сегмент c2c-продаж, в котором работают Avito и «Юла», а также магазины стоковых коллекций, как, например, сети Offprice или Familia.
В марте-апреле спрос на одежду, обувь и аксессуары на площадке Avito вырос на 21,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорит управляющий директор «Avito Товары» Алексей Куракин. В мае-июне спрос в этом сегменте вырос еще на 51% год к году, добавляет он.
Николай Носов рассчитывает на рост популярности формата к концу года — очередное падение рубля приведет к росту цен у одежных ритейлеров. Об этом же говорит и гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс, напоминая, что высокие темпы роста рынка вторичных продаж одежды и аксессуаров проявились еще до начала пандемии: на фоне общего замедления потребления этот сегмент демонстрировал ежегодный прирост от 10 до 15%. По ее прогнозам, в течение десяти лет до 20% гардероба у миллениалов (те, кто родился после 1981 года) будет состоять из вещей из магазинов ресейла.
В первом полугодии объем рынка фешен в деньгах сократился почти вдвое, напоминает Михаил Бурмистров. Из-за теплой зимы спад продаж наблюдается в январе-марте. В апреле-мае уже из-за пандемии продажи сократились на 70% год к году. Если туристы так и не приедут в Россию к концу этого года, а магазины продолжат работать, то объем фешен-рынка сократится на 30%, при более пессимистичных сценариях — примерно на 40%, прогнозирует эксперт.
Никита Щуренков, Халиль Аминов