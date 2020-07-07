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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Коллекторы рассказали, когда лучше брать кредит

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россиянам лучше всего оформить кредит спустя 5−7 дней после получения зарплаты — в таком случае, даже если работодатель немного задержит зарплату или дата ее выплаты попадет на выходной день, можно будет не допустить просрочку, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Источник: РИА Новости

«В текущих реалиях мы советуем заемщикам еще более тщательно подходить к решению об оформлении ссуды и помнить о нескольких простых правилах, которые не позволят уйти в дефолт, пусть и технический», — сказал он.

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Президент НАПКА советует брать кредит только при необходимости: на дорогостоящие товары, которые «не по карману», или на предметы, которые не являются предметом острой необходимости, лучше стоит копить средства.

«Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда кредит оформляется именно на последнюю модель телефона, именно на лучший отель, именно на самую новую технику. Подобные покупки лучше совершать без использования кредита, а в случае его использования выбирать более оптимальные варианты без приставки “самый”», — говорит Мехтиев.

По данным НАПКА, задержка платежа по кредиту на несколько дней, как минимум, в 40% случаях происходит по причине выплаты зарплаты с опозданием. В других случаях она связана с забывчивостью клиента, ошибкой при переводе, невозможностью сделать оплату за границей или в другом регионе, где отсутствуют представительства банка, незнанием альтернативных способов оплаты.

«Многие относятся к задержке на один-пять дней легко, однако эти данные отражаются в кредитной истории, и в будущем банк может принять это за риски и выдать ссуду на менее привлекательных условиях», — предупредил Мехтиев.

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