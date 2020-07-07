Коллекторы рассказали, когда лучше брать кредит

«В текущих реалиях мы советуем заемщикам еще более тщательно подходить к решению об оформлении ссуды и помнить о нескольких простых правилах, которые не позволят уйти в дефолт, пусть и технический», — сказал он.
Президент НАПКА советует брать кредит только при необходимости: на дорогостоящие товары, которые «не по карману», или на предметы, которые не являются предметом острой необходимости, лучше стоит копить средства.
«Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда кредит оформляется именно на последнюю модель телефона, именно на лучший отель, именно на самую новую технику. Подобные покупки лучше совершать без использования кредита, а в случае его использования выбирать более оптимальные варианты без приставки “самый”», — говорит Мехтиев.
По данным НАПКА, задержка платежа по кредиту на несколько дней, как минимум, в 40% случаях происходит по причине выплаты зарплаты с опозданием. В других случаях она связана с забывчивостью клиента, ошибкой при переводе, невозможностью сделать оплату за границей или в другом регионе, где отсутствуют представительства банка, незнанием альтернативных способов оплаты.
«Многие относятся к задержке на один-пять дней легко, однако эти данные отражаются в кредитной истории, и в будущем банк может принять это за риски и выдать ссуду на менее привлекательных условиях», — предупредил Мехтиев.