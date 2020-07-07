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10:11 (мск), источник: РБК

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

Доля россиян с доходом ниже ₽15 тыс. в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне, показал опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь». Треть респондентов вынуждена была отказаться от трат на «мелкие удовольствия» во время кризиса.

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Инфицировано694 230+6 368
23.06
7425
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Скончалось10 494+198
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Выздоровело463 880+9 551
23.06
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24.06
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Инфицировано11 620 096+169 849
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Скончалось538 058+3 785
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Выздоровело6 302 626+123 578
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Источник: РИА "Новости"

За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%, одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., показал июньский опрос (есть у РБК) СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый — о полной потере заработка.

В телефонном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось в феврале (с 26 февраля по 3 марта), то есть до введения основных карантинных ограничений и режима самоизоляции, и в июне — после ослабления режима самоизоляции, что позволило выявить влияние пандемии и ограничительных мер на финансовое положение граждан. За основной показатель принят названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Погрешность результатов опроса－ 3,3%.

Почти 45% россиян живут на доходы ниже 15 тыс. руб.

Доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тыс. руб. снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. уменьшилась с 36,2% до 27,1%, следует из результатов исследования.

  • Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне. Больше всего граждан с таким доходом проживает в Кабардино-Балкарии (56,3%), Астраханской области (55%), Ставропольском крае (52,6%), Новгородской (42,9%) и Волгоградской (48,3%) областях.
  • Доля респондентов со среднемесячным доходом от 15 тыс. до 25 тыс. руб. выросла с 25,6% в феврале до 28,2% в июне. Больше всего жителей с таким доходом в Хабаровском крае (50%), Московской (43,8%), Белгородской (41,7%), Владимирской (40%) и Свердловской (39,1%) областях.
  • О среднем доходе на уровне менее 5 тыс. руб. в месяц сообщили 8,1% респондентов в июне, что на 1,2 п.п. выше, чем по итогам февральского опроса (6,9%). Наибольшая доля опрошенных с доходом до 5 тыс. руб. в Хабаровском крае (30%), Забайкальском крае (25%), Кабардино-Балкарии (25%), Волгоградской (24,1%) и Оренбургской (17,9%) областях.
  • Доля россиян с доходом 25−35 тыс. руб. снизилась с 15,3% в феврале до 13% в июне, с доходом 35−50 тыс. руб. — с 11,5% до 8,5%, а с доходом 50−100 тыс. руб. уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%.
  • Одновременно доля опрошенных с доходом более 100 тыс. руб., наоборот, выросла с 1,8% до 2,1%. Жителей с доходом 50−100 тыс. руб. больше всего в ЯНАО (33,3%), Московской области (18,8%), Москве (17,5%), ХМАО (11,1%) и Мурманской области (10,5%). С доходом от 100 тыс. руб. — в Москве (15%), Мурманской (10,5%), Тюменской (5,6%), Ростовской (5,6%) и Астраханской (5%) областях.
Новость
Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Проведенный в мае опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан выявил сокращение доходов у 58% россиян. По оценке РАНХиГС, каждый второй занятый в России может потерять работу или часть доходов из-за кризиса. Наиболее подвержены рискам работники пострадавших отраслей, неофициально трудоустроенные, самозанятые, молодые работники и женщины.

В мае уровень безработицы в России достиг максимума за последние восемь лет — 4,513 млн человек, или 6,1% экономически активного населения. В карантин работу приостановили 15 млн человек, 680 тыс. из них попали под сокращения, оценивал министр экономического развития Максим Решетников.

Уровень бедности, согласно данным госстатистики за 2019 год, составил 12,3% населения, это означает, что по итогам прошлого года 18,1 млн россиян жили на доходы ниже прожиточного минимума. Росстат оценивает медианный доход в 34,5 тыс. руб., то есть 50% работников крупных и средних предприятий, получают зарплату выше указанного уровня и столько же ниже.

Изменение доходов из-за кризиса

  • Половина (50,3%) респондентов в ходе июньского опроса сообщили, что уровень их дохода и дохода членов семьи не изменился с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции.
  • В то же время 19,7% отмечают «значительное» сокращение среднемесячного дохода с марта, например один из членов семьи потерял заработок.
  • Еще 16,5% рассказали о снижении дохода одного или нескольких членов их семьи.
  • Каждый десятый потерял заработок полностью.

Более 60% россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике. Тем же, у кого накопления все-таки есть, в случае внезапной потери доходов хватит их в лучшем случае на полгода, показывало предыдущее исследование «Росгосстрах Жизнь».

Рост расходов на еду и антисептики

  • Около 42% опрошенных сообщили, что их бытовые расходы во время пандемии никак не изменились.
  • 37,3% респондентов указали на рост трат на продукты, медицинские маски и антисептики; еще 4,1% сообщили, что их расходы выросли из-за поездок на такси, поскольку общественным транспортом в период пандемии они передвигаться опасались.
  • Меньше стали тратить 14,6% опрошенных.
  • 32,4% респондентов вынуждены были отказаться от трат на «мелкие удовольствия» в условиях кризиса. Значительная же доля опрошенных (43,8%) отметила, что из-за невысоких доходов и до кризиса не «тратила на себя», поэтому вынужденного отказа от таких трат не было.
Новость
Эксперты назвали товары, на которых россияне не планируют экономить

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По итогам 2020 года, согласно прогнозу экономистов ВШЭ, реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.

Оценка ВШЭ падения реальных располагаемых доходов практически совпадает с апрельским прогнозом Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ, который предполагает сокращение показателя на 17,5% во втором квартале 2020 года, но экономисты госкорпорации немного оптимистичнее в отношении годового результата показателя, прогнозируя сокращение на 6,5% по итогам 2020 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития с учетом пандемического кризиса до сих пор не утвержден правительством. Согласно последней версии документа министерство ожидает снижения реальных располагаемых доходов на 3,5% по итогам текущего года.

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