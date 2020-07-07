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11:09 (мск), источник: Daily Storm

Японский финансист объяснил устойчивость российской экономики перед COVID-19

Пандемия ударила по экономике РФ не так мощно, как по многим другим, отметил Юсукэ Оцубо.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

Российская экономика лучше выдержала удар пандемии коронавируса, чем многие другие, заявил японский финансист и бывший сотрудник посольства страны в России Юсукэ Оцубо. По его мнению, Россия была «закалена» санкционным давлением последних лет, а также смогла положиться на свои национальные резервы и экспорт углеводородов.

Финансист также предположил, что восстановление экономики РФ может произойти куда быстрее, чем прогнозируют другие аналитики.
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«С конца марта российские власти установили жесткий режим самоизоляции в больших городах, и деятельность бизнеса остановилась на почти два месяца. Она возобновилась постепенно в июне, но внутренняя экономика страны была серьезно поражена также резким падением цен на нефть в марте и апреле. Так как плохи дела у российской экономики? На самом деле — далеко не так плохи, как вы могли бы ожидать», — пишет Оцубо в своей статье для JB Press.

Эксперт отметил, что прогнозы не оправдались — «коронакризис» не смог ударить по экономике так же сильно, как поражали ее кризисы 1998-го, 2008-го и 2014 года. Этот вывод он сделал на основе соотношения курса рубля к доллару и уровня инфляции в стране. Во всех случаях Оцубо отметил, что эти показатели в период «коронакризиса» были значительно ниже предыдущих кризисов.

Также финансист добавил, что у России высокопрофицитный платежный баланс сальдо в 64,6 миллиардов долларов и крупные национальные резервы средств, которые также помогли избежать серьезных обвалов экономики. Также страна продолжала весной продавать сырье, пусть и по пониженным ценам.

В общем и целом у РФ есть значимый опыт преодоления других кризисов, накопленный за последние 22 года, считает Оцубо.
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По мнению эксперта, уже в июне можно было зафиксировать серьезный рост экономики. Он полагает, что в ближайшее время потери будут ликвидированы — если этому не помешают «инерция государственного аппарата и “дыры” в законодательстве».

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выйдет из периода пандемии коронавируса с минимальными потерями. По его словам, страна «переживет, переможет и выстоит» все вставшие перед ней проблемы, и важно только то, какую цену за это придется заплатить. Российский лидер добавил, что впереди еще много работы по восстановлению и диверсификации экономики, но прежде всего необходимо обеспечить безопасность граждан и помочь пострадавшим.

Егор Латышев

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