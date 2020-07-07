Правительство РФ утвердило постановление о ваучерах за отмененные из-за COVID-19 авиарейсы

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На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но
Однако ранее, согласно Воздушному кодексу РФ, у перевозчиков не было такого права — они обязаны были вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.
В конце июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы.