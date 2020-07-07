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20:44 (мск), источник: Интерфакс

Правительство РФ утвердило постановление о ваучерах за отмененные из-за COVID-19 авиарейсы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU — Правительство РФ утвердило постановление, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 рейсы.

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Источник: Reuters

Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации во вторник.

Росси из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки.

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На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на перевозки упал до минимума.

Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», стали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры на полеты в будущем.

Однако ранее, согласно Воздушному кодексу РФ, у перевозчиков не было такого права — они обязаны были вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

В конце июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы.

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