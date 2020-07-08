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10:29 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне опасаются возврата страны в «лихие 90-е»

Россияне опасаются возврата страны в «лихие 90-е». Об этом свидетельствует исследование КРОС. Среди актуальных страхов — потеря работы, долги, отсутствие перспектив, рост криминала. Часть этих фобий сформировалась под впечатлением от карантинных мер и забудутся. Но под некоторыми есть реальная основа.

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10:38 (мск)В России число заразившихся коронавирусом превысило 700 000
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Источник: РИА "Новости"

Россияне стали опасаться, что по некоторым параметрам страна может скатиться в «лихие 90-е», то есть, в 1990 годы прошлого века, когда развалился СССР и Россия стала отдельным государством.

Об этих опасениях говорится в обнародованном во вторник «Национальном индексе тревожностей», исследование подготовлено коммуникационной компанией КРОС. Индекс показывает доминирующие в российском обществе тревоги и социальные фобии, отмеченные СМИ и соцсетями, и осмысленные с учетом жизненного опыта россиян, пояснил «Газете.Ru» один из авторов исследования руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Эксперт считает, что параллели сегодняшнего времени с 90-ми спровоцированы в первую очередь пандемией и карантинными мерами. «Во втором квартале многие россияне временно остались без работы, и при этом компенсационные меры, объявленные правительством, не сразу стали доходить до их получателей. А региональные власти тоже пока раскачались, среди россиян начала расти тревожность по поводу сохранения работы и доходов», — говорит Кирьян.

Безнадега — сделано в 90-х

Значительный уровень тревожности наблюдался в период карантина именно у малого и среднего бизнеса, у индивидуальных предпринимателей, у всех тех, кто трудится в сфере услуг. «Заработок многих из них — сезонная работа. Летние месяцы в таком бизнесе год кормят, а тут даже в начале июня не было понятно, когда отменят карантин, и как поведет себя потребитель, на что кормить семью и гасить кредиты. Неудивительно, что многие из занятых в этом бизнесе вспомнили о 90-х, об отсутствии перспектив», — добавляет Кирьян.

Возврат в 90-е на фоне короновируса наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан.

Также отмечается, что в некоторых регионах (Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии) для «улучшения обстановки» власти решили сократить часы продажи спиртного. В Забайкалье был введен полный запрет на продажу алкоголя. Против выступил Минпромторг и запрет сняли.

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Рыночное отношение: 40% россиян сообщили о сокращении зарплат во время эпидемии

По словам эксперта, после обработки большого массива данных стало понятно, что россияне опасались в первую очередь именно тех страшных параллелей, которые связаны с развалом Союза ССР и развалом привычного экономического уклада.

При этом тема криминала, бессилия правоохранительных органов, «бандитского Петербурга» и тому подобных практически не педалировалась.

В первом квартале, как свидетельствует исследование КРОС, обнародованное ранее в марте, главной фобией россиян стал страх заразиться новым коронавирусом. Кроме того в первые три месяца этого года россияне опасались смены правительства, готовящихся поправок в Конституцию РФ, экономических последствий пандемии, изменения привычного образа жизни в связи с карантинными мерами, падения цен на нефть и девальвации рубля, и даже боялись возможности третьей мировой войны.

Сфера услуг — далее везде

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» согласны с тем, что тревожность населения и опасения возврата «лихих девяностых» сейчас в значительной степени связаны именно с экономическими проблемами.

Кризисное состояние сейчас не только в сфере услуг, поддержку которой пытается оказать правительство, но и в промышленности, которая не может полноценно работать в связи с падением спроса.
Вера Кононова
ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований
Новость
Новый штамм безработицы

В мае 2020 года объем промпроизводства оказался на 9,6% ниже, чем в мае 2019 года. При этом в пяти субъектах РФ падение превышает отметку 20% (Ульяновская, Нижегородская, Костромская области, республики Марий Эл и Тыва), а еще в 20 субъектах оно составило 10 — 20%. Среди них много промышленно развитых регионов — Самарская и Калининградская области, Красноярский и Приморский края, Калининградская область, Татарстан. Уже появляются сообщения о сокращении рабочего времени на сборочных производствах в связи с малым объемом заказов, уточняет эксперт.

Кроме того, стали отрицательными темпы роста номинальной заработной платы в 16 регионах: в Санкт-Петербурге на 5,8%, в Московской области на 6,6%, в Астраханской области на 7%, в Костромской области на 14,6%, добавляет Кононова.

«В такой ситуации под угрозой оказываются и доходы, и рабочие места — именно такая неопределенность и нестабильность и вызывает у людей воспоминания о девяностых», — говорит эксперт ИКСИ.

Жили и живем одним днем

Возврат воспоминаний о первых годах обновленного российского государства в сознании большинства граждан обусловлен нынешней неопределенностью в экономике, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган:

В один миг определяющим критерием для всех процессов в стране стала эпидемиологическая ситуация, которая не поддается корректному прогнозированию. В 90-е годы граждане также были вынуждены «жить сегодняшним днем». И думать о том, чем набить желудок и как не стать невольной жертвой бандитских разборок, совершенно не представляя себе, что преподнесет им день грядущий.

Отдельного упоминания, считает эксперт, заслуживают опасения по поводу роста бандитизма, что также ассоциируется с 90-ми, поскольку неблагополучная ситуация в экономике создала для этого подходящую среду. Возможно, отдельные эпизоды проявления преступности также могли повлиять на мнения респондентов, хотя такого рода опасения, скорее, преувеличены, заключает эксперт.

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Молодым тут не место: почему выпускники могут остаться без работы

Проводить параллели с 90-ми стало трендом не только у рядовых россиян, отсидевших на карантине, но и у политиков. В последнее время несколько раз упоминался еще один безусловный символ той эпохи — олигархи.

Об олигархах говорил, например, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причем, он указывал на наличие сохранившегося олигархата во всех пяти государствах Евразийского экономического союза. «Надо прекратить правительству России лоббировать эти кланы, эти группы, как их называют олигархические, в которых крупный бизнес сросся с властью и проталкивает свои вопросы, блокируя наши отношения в союзе», — сообщало агентство БелТА.

Лукашенко призывал создать общий рынок товаров и услуг, без олигархических ограничений.

Олигархов нет? Память о них жива

Тему восстановления страны после развала СССР затрагивал и Владимир Путин. На прошлой неделе обращаясь к россиянам, президент напомнил, что после развала СССР по историческим меркам прошло совсем немного времени, и современная Россия еще находится в стадии становления. По мнению Путина, Россия еще во многом очень уязвима, многое сделано «на живую нитку».

Комментируя эту фразу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас в стране «последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства, и очень важным и существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный процесс внесения изменений в конституцию».

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