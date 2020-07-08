11:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Россияне стали пить настойчиво. В аптеках увеличились продажи «Боярышника»
Опасения участников алкогольного рынка, предупреждавших о переходе потребителей на настойку боярышника
С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки. В натуральном выражении продажи этой продукции увеличились на 8%, до 57,4 млн упаковок, против падения на 4% годом ранее, говорится в подготовленном для «Ъ» исследовании DSM Group. В денежном выражении продажи спиртосодержащих настоек подскочили сразу на 38%, до 1,6 млрд руб. Годом ранее оборот сокращался на 5%.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк обращает внимание на то, что наибольший рост продаж пришелся на настойки, оказывающие успокоительный эффект, — пустырника и валерианы. Согласно исследованию аналитиков, продажи этих продуктов выросли на 35% и 40%, до 327,5 млн и 296,5 млн руб. соответственно. По мнению Шуляка, это говорит о том, что потребители решили вернуться к народным методам избавления от тревоги. В то же время эксперт не исключает, что спрос на настойки в целом вырос
Участники алкогольного рынка связывают рост спроса на реализуемые в аптеках настойки с ограничениями на продажу спиртного, которые вводились в ряде регионов в период ограничений в связи с COVID-19. Такие меры весной вводились, в частности, в Башкирии, Крыму, Якутии, Ленинградской и Пермской областях. Чиновники ограничивали время и места продажи спиртного, например, требуя закрытия специализированных магазинов.
По словам председателя совета СРП Даниила Бримана,
У представителей фармацевтической розницы другое объяснение. Так, CEO воронежской сети «Фармия» Роман Кубанев говорит, что наибольший рост продаж продукции — на 140% в натуральном выражении — пришелся на март, когда весь аптечный рынок фиксировал увеличение спроса на свой ассортимент. Интерес потребителей к этой категории он связывает с дефицитом в аптеках в тот период антисептиков,
На фоне роста спроса на эту продукцию увеличилась и цена, по которой отгружали настойки дистрибуторы: в некоторых случаях стоимость возрастала на 140%, говорит Кубанев. По его словам, впоследствии цены были снижены, но до прежнего уровня еще не вернулись. По оценкам DSM Group, в среднем с начала года настойка пустырника подорожала на 32%, валерианы — на 44%, боярышника — на 16%.
Сергей Шуляк не исключает, что
Мария Котова