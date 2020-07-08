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11:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россияне стали пить настойчиво. В аптеках увеличились продажи «Боярышника»

Опасения участников алкогольного рынка, предупреждавших о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в ряде регионов во время режима самоизоляции, сбываются. С января продажи спиртосодержащих настоек в аптечных сетях в штуках выросли на 8%, до 57,4 млн упаковок, а в деньгах — на 38%, до 1,6 млрд руб., тогда как годом ранее спрос на категорию сокращался. Эксперты и представители фармацевтической розницы также связывают рост потребления настоек с тревожностью россиян и дефицитом антисептиков на фоне пандемии COVID-19.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки. В натуральном выражении продажи этой продукции увеличились на 8%, до 57,4 млн упаковок, против падения на 4% годом ранее, говорится в подготовленном для «Ъ» исследовании DSM Group. В денежном выражении продажи спиртосодержащих настоек подскочили сразу на 38%, до 1,6 млрд руб. Годом ранее оборот сокращался на 5%.

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Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк обращает внимание на то, что наибольший рост продаж пришелся на настойки, оказывающие успокоительный эффект, — пустырника и валерианы. Согласно исследованию аналитиков, продажи этих продуктов выросли на 35% и 40%, до 327,5 млн и 296,5 млн руб. соответственно. По мнению Шуляка, это говорит о том, что потребители решили вернуться к народным методам избавления от тревоги. В то же время эксперт не исключает, что спрос на настойки в целом вырос из-за наличия в их составе спирта, благодаря которому эту продукцию можно использовать в качестве дезинфицирующего средства. Так, продажи боярышника увеличились на 28%, до 158 млн руб., прополиса — на 71%, до 141,2 млн руб.

Участники алкогольного рынка связывают рост спроса на реализуемые в аптеках настойки с ограничениями на продажу спиртного, которые вводились в ряде регионов в период ограничений в связи с COVID-19. Такие меры весной вводились, в частности, в Башкирии, Крыму, Якутии, Ленинградской и Пермской областях. Чиновники ограничивали время и места продажи спиртного, например, требуя закрытия специализированных магазинов.

Из-за этого россияне могут переключиться на нелегальную крепкую алкогольную продукцию «по типу настойки боярышника», предупреждал весной этого года Союз российских пивоваров (СРП) в письме премьеру Михаилу Мишустину.

По словам председателя совета СРП Даниила Бримана, из-за ограничений на торговлю и закрытия заведений общепита, помимо роста потребления спиртосодержащих настоек, увеличилось число онлайн-ресурсов, осуществляющих доставку алкоголя.

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У представителей фармацевтической розницы другое объяснение. Так, CEO воронежской сети «Фармия» Роман Кубанев говорит, что наибольший рост продаж продукции — на 140% в натуральном выражении — пришелся на март, когда весь аптечный рынок фиксировал увеличение спроса на свой ассортимент. Интерес потребителей к этой категории он связывает с дефицитом в аптеках в тот период антисептиков, из-за чего настойки использовали в качестве дезинфицирующих средств.

На фоне роста спроса на эту продукцию увеличилась и цена, по которой отгружали настойки дистрибуторы: в некоторых случаях стоимость возрастала на 140%, говорит Кубанев. По его словам, впоследствии цены были снижены, но до прежнего уровня еще не вернулись. По оценкам DSM Group, в среднем с начала года настойка пустырника подорожала на 32%, валерианы — на 44%, боярышника — на 16%.

Сергей Шуляк не исключает, что из-за девальвации рубля повысить стоимость могли не только дистрибуторы, но и производители. В исследовании отмечается, что крупнейшими изготовителями продающихся в аптеках спиртосодержащих настоек выступают ООО «Гиппократ», ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» и ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика» (в компаниях на вопросы «Ъ» не ответили). Их доля в денежном выражении — 35,4%, 22,8% и 9,5% соответственно.

Мария Котова

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