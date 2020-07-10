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03:32 (мск), источник: Известия

Прогноз года: 60% граждан ожидают ухудшения благосостояния в 2020-м

По данным Минтруда, на учет в качестве безработного встает в среднем по 140 тыс. человек в неделю.

Источник: Reuters
Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года, следует из результатов мониторинга РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия». 36% респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% — существенно ухудшится. О том, что не будет каких-либо изменений в доходах, рассказали 25% опрошенных, и лишь 6% граждан заявили, что их материальное положение улучшится в той или иной мере. В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн.

В оковах неопределенности

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Уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться. Но отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан, следует из результатов пятого мониторинга экономического положения населения, проведенного экспертами РАНХиГС. В рамках исследования получены онлайн-анкеты от 2,1 тыс. человек, преимущественно проживающих в региональных центрах и городах, имеющих высшее образование и работу.

Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов, и лишь 18% говорят о ее умеренном влиянии (в апреле — 85 и 9% соответственно). Вместе с тем число респондентов, полагающих, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка, снизилось, составив 41% против показателя апреля в 56%.

Параллельно выросла доля граждан, оценивающих влияние пандемии на собственное благосостояние как умеренное, а также наблюдается увеличение числа ответов о незначительном или нулевом влиянии новой инфекции на личные доходы, говорится в отчете.
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Впрочем, несмотря на некоторые сдвиги в оценках, более половины респондентов, говоря о собственном благополучии в течение года, выразили пессимистичные ожидания. Так, 36% россиян считают, что их финансовое положение ухудшится не сильно, а 27% заявили, что это будет существенно. Четверть опрошенных рассказали, что каких-либо изменений в их доходах не ожидается, и лишь 6% граждан заявили об улучшении материального достатка в той или иной мере в течение года.

— По результатам пяти мониторингов, проводимых с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет, пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи, — отметил один из авторов мониторинга, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Комплекс негативных экономических эффектов, таких как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения, усиливают неопределенность, формируя неуверенность в завтрашнем дне.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн. Доля занятых постепенно увеличивается: сейчас на работу принимают почти по 300 тыс. человек еженедельно, отметили там.

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Кроме того, в июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве безработных, добавили в пресс-службе. Сейчас на учет встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в середине апреля и мае было по 220−250 тыс.

В Минэкономразвития не запрос «Известий» о планах по созданию новых рабочих мест не ответили.

И сам не плошай

Правительство приняло комплекс мер по сохранению занятости граждан и поддержке тех, кто остался без работы, рассказали в Минтруде. В частности, предприятиям выданы субсидии на зарплаты сотрудников и льготные кредиты, а для безработных увеличен размер пособий от полутора до трех раз.

Ухудшение финансового положения граждан — ожидаемый результат, подчеркивает ведущий финансовый эксперт школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист. По словам эксперта, факторы, влияющие на достаток граждан, за период пандемии изменились не в лучшую сторону. Например, резко выросла безработица, сопровождающаяся ощутимым снижением уровня оплаты труда.

Только в Москве в начале года средняя зарплата составляла 95,5 тыс. рублей, а в июне медианное значение обрушилось до 50 тыс., добавила она.
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Ранее Минэкономразвития в опровержение публикаций в СМИ заявляло, что резкого падения доходов россиян не было. Там поясняли, что один из основных индикаторов этого показателя — потребительский спрос — с мая показывает рост. В обновленном прогнозе ведомства реальные располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8%. Согласно данным Росстата, в I квартале прибыль граждан упала на 0,2% по сравнению с годом ранее.

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, многие компании и после снятия официальных ограничений на деятельность не готовы к прежним затратам и расширению штата сотрудников. Сейчас на них висят кредиты, арендная плата, а выхлоп в виде продажи товаров и услуг в привычных объемах далек от докризисных значений за отсутствием спроса, пояснил он.

— С другой стороны, на государство надейся, а сам не плошай. Сейчас каждый может поискать пути дополнительного заработка, использовав свои навыки и способности или освоив новую профессию. Также, если есть финансовая база, можно изучить новые инвестиционные альтернативные идеи, — советует Петр Пушкарев.

Помимо поиска подработок и инвестиций, по словам Киры Лист, стоит также пересмотреть свои расходы, убрать всё лишнее и стараться не влезать в долги.

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