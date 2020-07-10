03:32 (мск), источник: Известия
Прогноз года: 60% граждан ожидают ухудшения благосостояния в 2020-м
По данным Минтруда, на учет в качестве безработного встает в среднем по 140 тыс. человек в неделю.
Уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться. Но отрицательные оценки
Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов, и лишь 18% говорят о ее умеренном влиянии (в апреле — 85 и 9% соответственно). Вместе с тем число респондентов, полагающих, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка, снизилось, составив 41% против показателя апреля в 56%.
Впрочем, несмотря на некоторые сдвиги в оценках, более половины респондентов, говоря о собственном благополучии в течение года, выразили пессимистичные ожидания. Так, 36% россиян считают, что их финансовое положение ухудшится не сильно, а 27% заявили, что это будет существенно. Четверть опрошенных рассказали, что
— По результатам пяти мониторингов, проводимых с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет, пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи, — отметил один из авторов мониторинга, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.
Комплекс негативных экономических эффектов, таких как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения, усиливают неопределенность, формируя неуверенность в завтрашнем дне.
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Кроме того, в июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве безработных, добавили в
В Минэкономразвития не запрос «Известий» о планах по созданию новых рабочих мест не ответили.
Правительство приняло комплекс мер по сохранению занятости граждан и поддержке тех, кто остался без работы, рассказали в Минтруде. В частности, предприятиям выданы субсидии на зарплаты сотрудников и льготные кредиты, а для безработных увеличен размер пособий от полутора до трех раз.
Ухудшение финансового положения граждан — ожидаемый результат, подчеркивает ведущий финансовый эксперт школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист. По словам эксперта, факторы, влияющие на достаток граждан, за период пандемии изменились не в лучшую сторону. Например, резко выросла безработица, сопровождающаяся ощутимым снижением уровня оплаты труда.
Ранее Минэкономразвития в опровержение публикаций в СМИ заявляло, что резкого падения доходов россиян не было. Там поясняли, что один из основных индикаторов этого показателя — потребительский спрос — с мая показывает рост. В обновленном прогнозе ведомства реальные располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8%. Согласно данным Росстата, в I квартале прибыль граждан упала на 0,2% по сравнению с годом ранее.
По мнению
— С другой стороны, на государство надейся, а сам не плошай. Сейчас каждый может поискать пути дополнительного заработка, использовав свои навыки и способности или освоив новую профессию. Также, если есть финансовая база, можно изучить новые инвестиционные альтернативные идеи, — советует Петр Пушкарев.
Помимо поиска подработок и инвестиций, по словам Киры Лист, стоит также пересмотреть свои расходы, убрать всё лишнее и стараться не влезать в долги.