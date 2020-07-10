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13:30 (мск), источник: Газета.Ру

В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут «Ведомости».

ЦБ: $ 71.2298   +0.35 € 80.2689   -0.14 ММВБ: $ 71.0450   +0.13 € 80.2525   +0.25
Источник: Reuters

Основанием для такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных средств. По данным на начало июля, на каждого россиянина приходится по 80 тыс. рублей наличных денег.

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По его словам, росту денежной массы способствуют граждане, получающие неофициальную заработную плату, а также тренд бизнеса на уход в серые схемы.

В случае деноминации 100 к 1 в расчеты вернется копейка, что добавит доверия к российской валюте, считает Разуваев.

По его подсчетам, деноминация не обойдется дорого, основные расходы должны лечь на Банк России. Стоимость изготовления одной банкноты составит от 60 коп. до 2 рублей.

В Банке России комментировать идею о деноминации рубля отказались, а опрошенные изданием эксперты раскритиковали идею, посчитав что сопутствующие затраты будут слишком высокими.

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