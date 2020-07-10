Цены на дизельное топливо на АЗС обогнали инфляцию

Средневзвешенная цена дизельного топлива (ДТ) на АЗС в июне 2020 года составила 47,3 руб. против 45,7 руб. за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минэнерго. Таким образом за год стоимость горючего прибавила 3,5%, что опережает официальную годовую инфляцию — в июне год к году она составила, по данным Росстата, 3,2%, ускорившись к маю на 0,2 п.п. По данным министерства, бензин марки АИ-95 в среднем стоил на заправках в июне 46,1 руб./литр (+0,9%), АИ-92 — 42,5 руб./литр (+1,2%), что укладывается в показатель годовой инфляции.
Ранее российские власти неоднократно обещали, что цены на АЗС останутся в пределах инфляции.
По словам главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, июньский ценовой всплеск на дизель в основном объясняется низкой базой прошлого года: в марте-мае 2019 г. цены ДТ сильно снижались, поэтому в июне оказались на минимальных уровнях за год. По итогам текущего года, вероятнее всего, правительству удастся удержать цены на моторное топливо в пределах инфляции, считает он. Это подтверждают данные Минэнерго за полугодие: в январе-июне ДТ подорожало всего на 0,3%.
На розничные цены бензина и дизеля в мае-июле давит ценовое ралли в оптовом и мелкооптовом звене. НПЗ не успевают за спросом на фоне выхода страны из изоляции после пандемии COVID-19. В течение недели 29 июня — 5 июля цены бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) несколько раз били ценовые рекорды, в частности, цена АИ-95 переваливала за 62 000 руб./т. Резкий рост в опте на фоне сдерживания правителсьтвом стоимости в рознице приводит к финансовой нейстойчивости АЗС, заставляя их работать в убыток.
Представители независимых автозаправок (не принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям) просили снять эмбарго на импорт топлива в РФ (действует до 1 октября) и отменить демпфер, защищающий цены на бензин и дизель от резких колебаний.
Сегодня власти активно обсуждают еще одну меру повышения ликвидности на рынке топлива — повышение обязательных нормативов биржевой торговли с нынешних 10% от объемов производства по безину и 6% — по дизтопливу. Минэнерго предлагает поднять их до 11% и 7%; ФАС — 15% и 9%. На последнем совещании в Минэнерго 9 июля договориться не удалось, следует из ответа ФАС на запрос «Ведомостей».
В ведомстве заявили, что продолжат обсуждение совершенствования рыночных механизмов совместно с Минэнерго, Банком России, СПбМТСБ и нефтяниками. Это подтверждает собеседник «Ведомостей», знакомый с итогами переговоров: ФАС и Минэнерго не пришли к единому мнению.