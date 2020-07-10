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18:05 (мск), источник: ТАСС

Правительство после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство начнет обсуждение возможного возобновления международного авиасообщения после 15 июля. Об этом в пятницу заявила на брифинге журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"

«Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры», — сказала она.

Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где рост числа заразившихся коронавирусом не превышает в среднем 1% в сутки, заявила Голикова.

Власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных государствах, чтобы корректировать список стран, куда возобновятся рейсы.

Въезжающие в Россию иностранцы должны будут пройти тест на коронавирус не менее чем за три дня до прибытия в страну.

Голикова перечислила критерии для возобновления авиасообщения
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18:17 (мск)© Ньюстюб
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