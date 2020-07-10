Лукашенко вводит госрегулирование зарплат для частного бизнеса

«Прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно десять ведущих предприятий страны. Допустим, “Атлант”, МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих десяти и довести к исполнению всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем десять ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает “свободным от всего”», — сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Ранее господин Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании крупных проектов в стране. Тогда он заявил, что на Белоруссию обрушились пять пандемий: пандемия коронавируса, углеводородная, политическая, экономическая и «инфопандемия».