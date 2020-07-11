Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 июляВсемирный день шоколада, неожиданный финал ЧМ по футболу, день рождения Армани и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
8Московский зоопарк. Изоляция
04:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Возобновление международных недолетов

Авиарейсы из России Европа принять не готова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:34 MSK, 11.07
Инфицировано713 936+6 635
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
27.0610.07
Скончалось11 017+174
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
27.0610.07
Выздоровело489 068+7 752
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
27.0610.07
Инфицировано12 459 363+227 152
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
27.0610.07
Скончалось559 439+5 192
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
27.0610.07
Выздоровело6 834 099+127 555
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
27.0610.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

В правительстве объявили о готовности возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Но фактически начать международные рейсы российским авиакомпаниям вряд ли удастся раньше августа: у российских властей на сегодня отсутствуют двусторонние договоренности с зарубежными авиавластями о выполнении таких полетов. По мнению экспертов, первые рейсы откроются в страны Средней и Юго-Восточной Азии. Евросоюз сегодня не готов пускать на свою территорию российских граждан.

Россия с 15 июля готова частично возобновить международное авиасообщение, заявила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 Татьяна Голикова. Она уточнила, что дата является предложением — «на основе переговорной позиции авиавластей Минтранс и Росавиация будут информировать правительство о том, как идут переговоры» (цитата по «России 24»).

Читайте также
С пассажиров слетают маски. Авиация с трудом справляется с антивирусными рекомендациями

Голикова уточнила, что главным в таких переговорах должен быть принцип взаимности, «на котором и ранее осуществлялось, и мы считаем, что должно и впредь осуществляться, международное авиасообщение». Об итогах переговоров ведомства должны будут информировать правительство один раз в одну-две недели.

Международное авиасообщение закрыто по решению правительства РФ с конца марта из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Возобновление предполагается проводить в два этапа. Как писал «Ъ», Роспотребнадзор на первом этапе готов разрешить полеты в следующие страны: Китай, Монголию, Вьетнам, Шри-Ланку, Великобританию, Германию, Италию, Финляндию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Венгрию и Польшу.

При этом в перечень не вошли страны СНГ, а также Турция, посол которой предлагал восстановить авиасообщение как раз с 15 июля.

Список был составлен на основе критериев оценки безопасности эпидемиологической ситуации, проведенной ведомством.

Видео
Голикова перечислила критерии для возобновления авиасообщения

Татьяна Голикова огласила эти критерии: случаи заболевания коронавирусом не превышают 40 на 100 тыс. человек, среднесуточное увеличение числа новых случаев за последние 14 дней не превышает 1%, текущая скорость передачи составляет менее единицы.

Методика схожа с применяемой ЕС: например, для возобновления авиасообщения число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. жителей должно быть близко к среднему или ниже среднего по ЕС.

Также должны фиксироваться стабильная ситуация или снижение по новым случаям за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями. В России пока продолжается рост новых случаев коронавируса, страна находится на четвертом месте в мире по количеству выявленных случаев. Пока Евросоюз не включил Россию в перечень стран, с которыми готов возобновить международное авиасообщение.

Читайте также
Чемоданное построение: как будут отдыхать россияне с 1 июля

Параллельно с мониторингом эпидемситуации власти РФ ведут переговоры с зарубежными авиавластями о возобновлении международных полетов: для открытия таких рейсов необходимо получить одобрение зарубежных властей. Таким образом, само наличие перечня стран, рейсы в которые рекомендовано открыть на первом этапе на основе эпидемтребований, не гарантирует возобновления полетов именно в эти страны. В Росавиации сказали, что направили авиавластям нескольких стран (список не раскрывается) предложения о взаимном возобновлении рейсов. По информации «Ъ», на данный момент договоренности о возобновлении полетов не достигнуты ни с одной зарубежной страной. В целом участники рынка ожидают, что первые международные рейсы начнут выполняться с 1 августа. Так, крупнейший российский аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу международного терминала D только с 27 июля.

Источник «Ъ» в отрасли говорит, что за две недели можно возобновить полеты сразу с несколькими странами.
Читайте также
В заграницах разумного

«Можно провести с каждой страной двусторонние переговоры, но гораздо продуктивнее с учетом объемов согласований согласовать возобновление путем обмена письмами», — говорит он.

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что к августу реально договориться о возобновлении полетов с властями стран Средней Азии, в первую очередь Узбекистана и Таджикистана. Благодаря трудовой миграции на этих направлениях в ближайшие месяцы ожидаются существенный пассажиропоток и привлекательные для авиакомпаний цены. Также возможно возобновить сообщение со странами Юго-Восточной Азии, куда могут полететь российские туристы.

Ольга Никитина, Герман Костринский

Во время загрузки произошла ошибка.
 Неожиданный поворот в громком деле сестер Хачатурян
Дело Ефремова обрастает новым скандалом
Коронавирус COVID-19: главное за неделю
Как «застрявшие» на Бали россияне спасают жителей от голода
Россияне рекордно запаслись наличными на фоне пандемии
Глава UFC поддержал Хабиба Нурмагомедова
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Здоровье
Участник КВН похудел на 100 килограммов и показал снимки до и после Он решился на похудение после покупки товарных весов.
Hi-Tech
Xiaomi создает новый необычный смартфон В нем чувствуются отголоски так и не вышедшего Mi Mix Alpha
Горячие темы на Авто
С праздником! 254
Клуб любителей пятницы. Пошалим? 160
Все наелись... 65
Осаго 61
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Дети
Пелагея показала фото с дочерью на фоне скандального развода Певица порадовала фанатов
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Новости партнеров
Главный признак бессимптомного COVID-19. Запомните это
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Московский художник объяснил свою вызывающую акцию
Российское дистанционное образование получило признание G20
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь