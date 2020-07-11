04:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Возобновление международных недолетов
Авиарейсы из России Европа принять не готова.
В правительстве объявили о готовности возобновить международное авиасообщение с 15 июля. Но фактически начать международные рейсы российским авиакомпаниям вряд ли удастся раньше августа: у российских властей на сегодня отсутствуют двусторонние договоренности с зарубежными авиавластями о выполнении таких полетов. По мнению экспертов, первые рейсы откроются в страны Средней и
Россия с 15 июля готова частично возобновить международное авиасообщение, заявила
Голикова уточнила, что главным в таких переговорах должен быть принцип взаимности, «на котором и ранее осуществлялось, и мы считаем, что должно и впредь осуществляться, международное авиасообщение». Об итогах переговоров ведомства должны будут информировать правительство один раз в
Международное авиасообщение закрыто по решению правительства РФ с конца марта
Список был составлен на основе критериев оценки безопасности эпидемиологической ситуации, проведенной ведомством.
Татьяна Голикова огласила эти критерии: случаи заболевания коронавирусом не превышают 40 на 100 тыс. человек, среднесуточное увеличение числа новых случаев за последние 14 дней не превышает 1%, текущая скорость передачи составляет менее единицы.
Методика схожа с применяемой ЕС: например, для возобновления авиасообщения число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. жителей должно быть близко к среднему или ниже среднего по ЕС.
Также должны фиксироваться стабильная ситуация или снижение по новым случаям за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями. В России пока продолжается рост новых случаев коронавируса, страна находится на четвертом месте в мире по количеству выявленных случаев. Пока Евросоюз не включил Россию в перечень стран, с которыми готов возобновить международное авиасообщение.
Параллельно с мониторингом эпидемситуации власти РФ ведут переговоры с зарубежными авиавластями о возобновлении международных полетов: для открытия таких рейсов необходимо получить одобрение зарубежных властей. Таким образом, само наличие перечня стран, рейсы в которые рекомендовано открыть на первом этапе на основе эпидемтребований, не гарантирует возобновления полетов именно в эти страны. В Росавиации сказали, что направили авиавластям нескольких стран (список не раскрывается) предложения о взаимном возобновлении рейсов. По информации «Ъ», на данный момент договоренности о возобновлении полетов не достигнуты ни с одной зарубежной страной. В целом участники рынка ожидают, что первые международные рейсы начнут выполняться с 1 августа. Так, крупнейший российский аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу международного терминала D только с 27 июля.
«Можно провести с каждой страной двусторонние переговоры, но гораздо продуктивнее с учетом объемов согласований согласовать возобновление путем обмена письмами», — говорит он.
Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что к августу реально договориться о возобновлении полетов с властями стран Средней Азии, в первую очередь Узбекистана и Таджикистана. Благодаря трудовой миграции на этих направлениях в ближайшие месяцы ожидаются существенный пассажиропоток и привлекательные для авиакомпаний цены. Также возможно возобновить сообщение со странами
Ольга Никитина, Герман Костринский