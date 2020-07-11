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01:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне рекордно запаслись наличными на фоне коронавируса

Спрос на наличные в России оказался нетипично высоким для последних лет на фоне сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном на сайте Центробанка.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:34 MSK, 11.07
Инфицировано713 936+6 635
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
27.0610.07
Скончалось11 017+174
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
27.0610.07
Выздоровело489 068+7 752
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
27.0610.07
Инфицировано12 439 087+218 921
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
27.0610.07
Скончалось558 562+5 124
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
27.0610.07
Выздоровело6 827 859+131 227
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
27.0610.07
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Источник: Reuters

Отмечается, что объем наличных в стране на 1 июля составил рекордные 12,419 триллиона рублей. По данным ЦБ, объем наличных денег в стране растет с начала февраля: за последние пять месяцев он увеличился на 2,178 триллиона рублей.

В конце мая объем наличных денег, которые находятся в обращении вне банковской системы (денежный агрегат M0), ускорил рост до 23 процентов в годовом выражении, отметил в докладе регулятор.

Экономика России после пандемии коронавируса

«Под влиянием временного увеличения неопределенности относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — говорится в комментарии на сайте.

В мае сообщалось, что жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года. Большая часть из них была отложена в марте перед введением ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

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