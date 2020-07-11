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01:39 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Строительство трассы до Казани ускорят

Как поручение Михаила Мишустина отразится на стоимости проекта.

Источник: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Трассу Москва — Казань должны запустить на три года раньше намеченного срока, в 2024-м. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что общая стоимость проекта превысит 650 млрд руб., в этом году государство направит на эти цели 150 млрд.

Магистраль М-12 на ближайшие три-четыре года станет самым масштабным дорожным проектом в стране, отметил глава кабинета министров:

Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — это важнейшая часть общенационального плана действий, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержки ключевых отраслей экономики.
Михаил Мишустин

«Автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московская, Самаро-Тольяттинская, Нижегородская и Казанская. И суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд руб. к 2050 году. Непосредственно на строительстве будет создано более 30 тыс. рабочих мест и еще более 130 тыс. в смежных отраслях. С учетом особого значения трассы М-12, правительство ставит задачу ввести в эксплуатацию уже в 2024 году».

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Проект платной трассы Москва — Казань начал обсуждать еще предыдущий кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева. Предполагалось, что магистраль построят в рамках частно-государственного партнерства. Подробнее — в справке «Ъ FM»:

«Платная трасса М-12, протяженностью 794 км, должна пройти между действующими магистралями М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Изначально стоимость проекта оценивалась в 610 млрд руб., предполагалось, что 40% средств вложит частный инвестор.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко называл ориентировочную цену проезда по платной дороге: 2,5 тыс. руб. для легкового авто, 6 тыс. — для грузовиков.

Новая трасса Москва — Казань станет частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Начать строительство магистрали планируется в конце этого года".

Насколько все же реально закончить магистраль через четыре года? И адекватна ли стоимость проекта? Эти вопросы Григорий Колганов обсудил с директором Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаилом Блинкиным:

Сроки строительства зависят от трех факторов: наличие или отсутствие социальных конфликтов, население против, возмущается, второе — стабильное финансирование, и третье — это как организована работа, технологическая сторона дела.
Михаил Блинкин
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«Задержек с финансированием я здесь не вижу, потому что это на самом высоком уровне принято. Социальные конфликты здесь крайне маловероятны, потому что вся идея дороги — наоборот, увести трассу от населенных пунктов. Ну, а что касается организации, технологий и стройки как таковой, задержек по этому, третьему, фактору ждать не приходится. Так что здесь вот вроде бы все сходится, все три фактора.

Чтобы определить стоимость проекта — в принципе это дело очень кропотливое. Грубый счет, не требует даже Excel. У меня единица нашего измерения — сколько стоит один километр одной полосы, для дорог высших технических категорий это порядка 150 млн руб. Где-то вот как раз к такой цифре и выходит. То есть она правдоподобна. При этом рост цен связан с факторами абсолютно внешними по отношению к стройке — если у меня вырастет, скажем, цена на битумы дорожных сортов, на щебень, песок и так далее. То есть здесь ничего гарантировать нельзя.

Если же говорить о том, когда эти инвестиции окупятся, то стоит отметить, что в нашем мире платные дороги — это гарантированный источник дохода, но очень медленный, это очень длинная история.
Михаил Блинкин

Может быть, и больше десятилетия, а бывают и еще более длинные. Но частные деньги должны окупиться. Хотя я не знаю точных цифр о том, в каком соотношении в проекте будут участвовать государство и частный инвестор. Практика государственно-частного партнерства, она в разных проектах очень разная. Даже если частная доля невелика, — это все равно хорошее дело, потому что появление заинтересованного частного партнера в таких проектах добавляет некоторую управленческую компоненту, весовую.

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Стоимость проезда на легковом автомобиле всегда логичней сравнивать с альтернативными маршрутами, — вдвоем на машине, а давайте посмотрим вдвоем на самолете, вдвоем на поезде Москва — Казань. То есть на самом деле это нормальная экономика, которая адаптируется к спросу, к альтернативным способам проезда. Если задерут цену, этой дорогой пользоваться не будут ни транзитники, ни наши местные грузоотправители. Отправят по железной дороге. А из Китая, вообще, морем в Европу можно отправить. Так что здесь никто тарифы задирать не будет, здесь конкуренция очень жесткая.

Как напоминают СМИ, несмотря на заявление кабинета министров, некоторые участки трассы М-12 до сих пор вызывают критику местного населения. В частности, против проекта высказывались жители нескольких районов Владимирской области. Протесты в регионе продолжаются до сих пор, сообщил «Ъ FM» главный редактор портала «ПроВладимир» Дмитрий Резников: «Речь идет об интересах десятков тысяч людей. И даже в какой-то из трассировок затрагиваются интересы жителей города Владимира, потому что она идет через установленный в законе зеленый щит, то есть они собираются на манер Химкинского леса прорубить огромную такую прямую.

Жители окрестных деревень, как только узнают, что у них планируется эта трасса, начинают протестовать с призывами «Путин, помоги», встают чуть ли не в живой щит, им даже коронавирус не помешал, они там в масках стояли, выходили.
Дмитрий Резников
главный редактор портала «ПроВладимир»

Уже несколько раз такое было, что под неким таким давлением общественности власти меняют трассировку как-то незначительно, и получается, что жители вот этой конкретной деревни себя отстояли, трассу перенесли куда-то на километр в другую сторону, и страдают жители другой деревни.

Чем это закончится в обозримой перспективе — непонятно, потому что пока вот эти протесты продолжаются практически каждые выходные.
Дмитрий Резников
главный редактор портала «ПроВладимир»
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Администрация Владимирской области на наш вопрос редакционный ответила, что, ребята, это не наши полномочия, звоните в «Росавтодор», мы вообще не при делах.

Как сообщил на совещании с Мишустиным вице-премьер Марат Хуснуллин, доехать от Москвы до Казани по новой трассе можно будет за 6,5 часов с максимально разрешенной скоростью 130 километров в час.

Глава кабинета министров поручил также проработать проект продления магистрали до Екатеринбурга. В этом случае, по оценке Хуснуллина, на участке от Казани до столицы Свердловской области автолюбители смогут сэкономить до 12 часов.

Григорий Колганов

      

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