01:39 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Строительство трассы до Казани ускорят
Как поручение Михаила Мишустина отразится на стоимости проекта.
Трассу Москва — Казань должны запустить на три года раньше намеченного срока, в 2024-м. Такое поручение дал
Магистраль М-12 на ближайшие
Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — это важнейшая часть общенационального плана действий, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержки ключевых отраслей экономики.
«Автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московская,
Проект платной трассы Москва — Казань начал обсуждать еще предыдущий кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева. Предполагалось, что магистраль построят в рамках
«Платная трасса М-12, протяженностью 794 км, должна пройти между действующими магистралями М-7 «Волга» и М-5 «Урал». Изначально стоимость проекта оценивалась в 610 млрд руб., предполагалось, что 40% средств вложит частный инвестор.
Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко называл ориентировочную цену проезда по платной дороге: 2,5 тыс. руб. для легкового авто, 6 тыс. — для грузовиков.
Новая трасса Москва — Казань станет частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Начать строительство магистрали планируется в конце этого года".
Насколько все же реально закончить магистраль через четыре года? И адекватна ли стоимость проекта? Эти вопросы Григорий Колганов обсудил с директором Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаилом Блинкиным:
Сроки строительства зависят от трех факторов: наличие или отсутствие социальных конфликтов, население против, возмущается, второе — стабильное финансирование, и третье — это как организована работа, технологическая сторона дела.
«Задержек с финансированием я здесь не вижу, потому что это на самом высоком уровне принято. Социальные конфликты здесь крайне маловероятны, потому что вся идея дороги — наоборот, увести трассу от населенных пунктов. Ну, а что касается организации, технологий и стройки как таковой, задержек по этому, третьему, фактору ждать не приходится. Так что здесь вот вроде бы все сходится, все три фактора.
Чтобы определить стоимость проекта — в принципе это дело очень кропотливое. Грубый счет, не требует даже Excel. У меня единица нашего измерения — сколько стоит один километр одной полосы, для дорог высших технических категорий это порядка 150 млн руб.
Если же говорить о том, когда эти инвестиции окупятся, то стоит отметить, что в нашем мире платные дороги — это гарантированный источник дохода, но очень медленный, это очень длинная история.
Может быть, и больше десятилетия, а бывают и еще более длинные. Но частные деньги должны окупиться. Хотя я не знаю точных цифр о том, в каком соотношении в проекте будут участвовать государство и частный инвестор. Практика
Стоимость проезда на легковом автомобиле всегда логичней сравнивать с альтернативными маршрутами, — вдвоем на машине, а давайте посмотрим вдвоем на самолете, вдвоем на поезде Москва — Казань. То есть на самом деле это нормальная экономика, которая адаптируется к спросу, к альтернативным способам проезда. Если задерут цену, этой дорогой пользоваться не будут ни транзитники, ни наши местные грузоотправители. Отправят по железной дороге. А из Китая, вообще, морем в Европу можно отправить. Так что здесь никто тарифы задирать не будет, здесь конкуренция очень жесткая.
Как напоминают СМИ, несмотря на заявление кабинета министров, некоторые участки трассы М-12 до сих пор вызывают критику местного населения. В частности, против проекта высказывались жители нескольких районов Владимирской области. Протесты в регионе продолжаются до сих пор, сообщил «Ъ FM» главный редактор портала «ПроВладимир» Дмитрий Резников: «Речь идет об интересах десятков тысяч людей. И даже в
Жители окрестных деревень, как только узнают, что у них планируется эта трасса, начинают протестовать с призывами «Путин, помоги», встают чуть ли не в живой щит, им даже коронавирус не помешал, они там в масках стояли, выходили.
Уже несколько раз такое было, что под неким таким давлением общественности власти меняют трассировку
Чем это закончится в обозримой перспективе — непонятно, потому что пока вот эти протесты продолжаются практически каждые выходные.
Администрация Владимирской области на наш вопрос редакционный ответила, что, ребята, это не наши полномочия, звоните в «Росавтодор», мы вообще не при делах.
Как сообщил на совещании с Мишустиным
Глава кабинета министров поручил также проработать проект продления магистрали до Екатеринбурга. В этом случае, по оценке Хуснуллина, на участке от Казани до столицы Свердловской области автолюбители смогут сэкономить до 12 часов.
Григорий Колганов