02:38 (мск), источник: РБК
Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Состояние Маска 10 июля увеличилось на $6,1 млрд
Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска в пятницу, 10 июля, увеличилось на $6,1 млрд после того, как акции Tesla выросли на 11%. Сейчас состояние Маска оценивается в $70,5 млрд.
Маск переместился в рейтинге на седьмую позицию, обогнав сразу нескольких миллиардеров. Помимо Баффетта, глава Tesla обошел совладелицу L'Oreal Франсуазу
Как отмечает Bloomberg, 49-летний Маск владеет примерно пятой частью акций Tesla, что составляет основную часть его состояния.
Акции производителя электромобилей в этом году выросли на 269%. Также он является мажоритарным акционером SpaceX, стоимость принадлежащих Маску ценных бумаг компании оценивается в $15 млрд.
Состояние Баффетта упало в начале этой недели после того, как он пожертвовал $2,9 млрд на благотворительность. 89-летний Баффетт с 2006 года раздал более 37 млрд на благотворительные цели, уточняет агентство.
На прошлой неделе Илон Маск решил продать четыре дома в