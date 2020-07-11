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10:10 (мск), источник: ТАСС

Еврокомиссар указал на угрозу рецессии, вызванной пандемией

Различия в экономическом развитии стран еврозоны становятся более существенными, отметил Паоло Джентилони.

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Источник: AP 2020

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой газете Die Welt.

«Рецессия становится глубже, чем ожидалось, и различия в экономическом развитии стран еврозоны становятся более существенными, чем предполагалось еще весной», — сказал еврокомиссар. «Сейчас подтверждается то, о чем мы всегда предупреждали: рецессия, вызванная пандемией, грозит разорвать еврозону на части», — сказал он.

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По словам Джентилони, беспокойство доставляет также динамика новых случаев коронавируса в США. «США являются нашим главным торговым партнером, и уже по этой причине такое развитие событий вызывает тревогу», — отметил он.

Евросоюз столкнулся с проблемами в процессе согласования заявленного фонда восстановления экономики ЕС после пандемии объемом €750 млрд, а также многолетнего бюджета ЕС на 2021−2027 годы в €1,85 трлн. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространила заявление, в котором призвала страны сообщества «сделать все возможное, чтобы достичь соглашения по бюджету на саммите ЕС» 17—18 июля.

Джентилони выразил надежду, что при председательстве Германии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, эту проблему удастся решить. «Время не ждет, — сказал он. — Европе нужен этот план, причем быстро».

Согласно прогнозу, спад суммарного ВВП государств зоны евро в 2020 году из-за пандемии достигнет 8,7%. Это на один процентный пункт больше, чем предполагалось весной. Еврокомиссия рассчитывает, что в 2021 году экономика зоны евро восстановится на 6,1%, чего будет недостаточно, чтобы достичь докризисных показателей.

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