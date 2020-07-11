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11:56 (мск), источник: РИА Новости

«Роснано» готово выйти из проекта по созданию турбины ГТД-110М

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. «Роснано» готово рассматривать различные варианты выхода из проекта по созданию газовой турбины ГТД-110М по справедливой цене и открыто для возможных переговоров, сообщили РИА Новости в компании.

Источник: РИА Новости

«Как любой инвестор, мы готовы на данном этапе рассматривать различные варианты выхода из проекта ИЦ “Газотурбинные технологии” по справедливой цене и открыты для возможных переговоров. До заключения сделки выходы из каких-либо проектов не комментируем», — сообщили агентству в «Роснано».

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Как следует из материалов «Интер РАО», подлинность которых подтвердил РИА Новости источник в одном из участников консорциума, «Ростех» может выкупить доли «Интер РАО» и «Роснано» в проекте по созданию газовой турбины ГТД-110М. Презентация энергокомпании о статусе реализации проекта по созданию ГТД-110, датированная июлем 2020 года, изначально появилась в пятницу в отраслевом Telegram-канале.

В «Интер РАО» ранее сообщали, что «это рабочие материалы, которые даже еще не финализированы, никаких решений не принималось и даже не обсуждалось». В «Роснано» отметили, что не комментируют презентацию и с ее содержанием не знакомы.

«Цели участия “Роснано” в ИЦ “Газотурбинные технологии” на сегодня достигнуты, проект модернизации ГТД-110 успешно реализован. Компании удалось улучшить технико-экономические характеристики установки до рыночного уровня. Сегодня турбина обладает конкурентоспособными техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами», — отметили в «Роснано».

ИЦ «Газотурбинные технологии» образована совместно «Интер РАО», «Роснано» и ОДК в лице «ОДК-Сатурна». В феврале в составе ОДК была создана компания «ОДК — Турбины большой мощности» для запуска серийного производства газовой турбины ГТД-110М. Эта компания будет осуществлять поставку ГТД-110М заказчику, а также ремонтно-сервисное обслуживание ГТД-110М на протяжении всего жизненного цикла его эксплуатации. В июне «Ростех» сообщал, что ОДК готова к серийному выпуску газовых турбин ГТД-110М до двух единиц в год.

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